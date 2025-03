TUTO – Comment avoir WhatsApp sans numéro ?

Vous souhaitez utiliser WhatsApp sans numéro de téléphone ? La bonne nouvelle, c’est que c’est possible ! Découvrez dans ce tutoriel tous les moyens que vous pouvez utiliser WhatsApp sans numéro.

Méthode 1 : Lier WhatsApp à un numéro de téléphone fixe

Avant d’apprendre à utiliser WhatsApp sans numéro de téléphone, vous devez installer l’application au préalable sur un appareil en état de marche et disposant d’une connexion Internet stable.

Lorsque vous créerez votre compte WhatsApp, l’application vous demandera d’entrer votre numéro de téléphone pour y envoyer un code de vérification. À ce moment-là, au lieu d’entrer votre numéro de téléphone, utilisez un numéro fixe, par exemple. Vous recevrez un code de confirmation à six chiffres via l’option « Appel ». Saisissez ensuite ce code dans WhatsApp. Vous pourrez alors commencer à utiliser l’application.

Méthode 2 : Utiliser un numéro temporaire ou virtuel

Vous n’avez pas de ligne fixe ? Ce n’est pas grave. Vous pouvez utiliser un numéro virtuel pour authentifier votre compte WhatsApp. Pour ce faire, plusieurs applications proposent de le faire sur Android et iPhone. C’est notamment le cas de TextNow.

Dans un premier temps, téléchargez cette application sur votre appareil iOS ou Android et lancez-la. L’application vous demandera ensuite votre indicatif régional pour générer 5 numéros virtuels différents. Choisissez-en un et terminez la configuration pour avoir votre numéro virtuel.

Dans un second temps, installez WhatsApp sur votre téléphone. Entrez ensuite le numéro temporaire et choisissez d’appeler le numéro pour recevoir votre code. Gardez l’application TextNow activée en arrière-plan. Vous recevrez un appel d’authentification sur votre numéro TextNow, indiquant le code de vérification pour WhatsApp. Entrez le code de vérification dans l’application WhatsApp et le tour est joué.

Méthode 3 : Utiliser WhatsApp via des appareils liés

Actuellement, vous pouvez lier WhatsApp à un autre compte sans avoir besoin de numéro de téléphone. En d’autres termes, au lieu d’utiliser un numéro de téléphone, vous pouvez utiliser WhatsApp Web sur une tablette ou un deuxième téléphone. Pour ce faire :

Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur « web.whatsapp.com »

» Lancez WhatsApp sur votre appareil principal et cliquez sur le symbole des trois points. Vous pouvez aussi aller directement dans les paramètres

Optez pour l’option « Lier des appareils »

» Par la suite, cliquez sur « Lier un appareil » pour scanner le QR code. Vous pourrez alors utiliser WhatsApp sur un deuxième appareil sans avoir besoin d’un numéro de téléphone.

Il faut savoir que cette option n’est disponible que via le navigateur. De plus, il n’est pas possible d’utiliser WhatsApp simultanément sur deux appareils, à moins d’utiliser WhatsApp Web.

Méthode 4 : Utiliser WhatsApp sans numéro avec un numéro Google Voice

Avoir un Google Voice est pratique pour plusieurs personnes, en particulier celles qui reçoivent fréquemment des appels internationaux. Il faut savoir que les numéros Google Voice sont des numéros alternatifs fournis par Google mais qui ne remplacent pas votre numéro personnel. Un numéro Google Voice vous permet de passer des appels, envoyer des SMS, laisser des messages vocaux, etc. Néanmoins, Google Voice n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Pour l’utiliser :

Téléchargez en amont les applications Google Voice et WhatsApp depuis l’App Store ou le Google Play Store

Inscrivez-vous et obtenez un numéro Google Voice

Vérifiez votre numéro Google Voice avec votre numéro réel

Configurez WhatsApp avec votre numéro Google Voice.

Entrez le code de vérification que vous recevrez avec votre numéro Google Voice, soit par message, soit par une notification de messagerie vocale sur votre tableau de bord Google Voice.

Voilà, vous savez maintenant comment avoir WhatsApp sans numéro. Pour aller plus loin, découvrez également comment quitter un groupe sur WhatsApp.