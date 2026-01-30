Actualités

Yahoo dévoile Scout, son moteur de recherche à l’IA générative

il y a 44 minutesDernière mise à jour: 30 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
yahoo scout

Yahoo vient d’annoncer le lancement de Yahoo Scout, un nouvel outil de recherche basé sur l’intelligence artificielle générative. Disponible en version bêta, Scout utilise Claude, le modèle développé par Anthropic, pour fournir des réponses claires et synthétiques aux requêtes des utilisateurs. L’objectif est de rendre la recherche plus intuitive, interactive et fiable, en combinant les données du web avec les contenus exclusifs de Yahoo.

Que propose Yahoo Scout ?

Scout ne se limite pas à afficher des liens. Le moteur propose des réponses construites en langage naturel, enrichies de médias interactifs, de tableaux et de listes structurées. Chaque réponse inclut des sources visibles afin de faciliter la vérification des informations. Cette approche viserait à renforcer la confiance des utilisateurs et à simplifier la navigation.

Par ailleurs, Yahoo mise sur son longue expérience dans la recherche et sur ses bases de données internes pour offrir une alternative crédible face à Google et Bing. En intégrant Scout directement dans Yahoo Search, l’entreprise espère séduire les internautes en quête d’efficacité et de transparence.

Une intégration dans tout l’écosystème Yahoo

Scout ne s’arrête pas au moteur de recherche. Yahoo prévoit effectivement d’intégrer cette technologie dans ses principaux services. Par exemple, dans Yahoo Mail, l’IA pourra générer des résumés automatiques des messages. Dans Yahoo News, elle proposera des « points clés » pour chaque article. Sur Yahoo Sports, Scout offrira des analyses de matchs et des décompositions de statistiques. Enfin, dans Yahoo Finance, il fournira des données financières détaillées, des notations d’analystes et des informations sur les entreprises.

Avec cette stratégie, Yahoo ambitionne réinventer son image et de revenir au premier plan grâce à l’IA. En combinant ses contenus exclusifs avec la puissance de Claude, Yahoo espère créer une expérience fluide et personnalisée pour ses 250 millions d’utilisateurs aux États-Unis. L’entreprise veut effectivement prouver qu’elle peut encore innover et offrir une alternative crédible dans un marché dominé par les géants de la tech.

il y a 44 minutesDernière mise à jour: 30 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

ios 26.3
iOS 26.3 : Apple introduit un réglage inédit pour protéger votre localisation
il y a 44 minutes
highguard
Highguard : quelques jours après sa sortie, il est déjà sous le feu des critiques
il y a 1 heure
Veeva eSource améliore la gestion et la qualité des données cliniques, sans papier.
Veeva eSource : une avancée décisive pour des essais cliniques sans papier
il y a 2 heures
Crisol-Theater-Idols
Crisol: Theater of Idols promet du sang, voici la nouvelle bande-annonce !
il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page