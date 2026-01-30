Yahoo dévoile Scout, son moteur de recherche à l’IA générative

Yahoo vient d’annoncer le lancement de Yahoo Scout, un nouvel outil de recherche basé sur l’intelligence artificielle générative. Disponible en version bêta, Scout utilise Claude, le modèle développé par Anthropic, pour fournir des réponses claires et synthétiques aux requêtes des utilisateurs. L’objectif est de rendre la recherche plus intuitive, interactive et fiable, en combinant les données du web avec les contenus exclusifs de Yahoo.

Que propose Yahoo Scout ?

Scout ne se limite pas à afficher des liens. Le moteur propose des réponses construites en langage naturel, enrichies de médias interactifs, de tableaux et de listes structurées. Chaque réponse inclut des sources visibles afin de faciliter la vérification des informations. Cette approche viserait à renforcer la confiance des utilisateurs et à simplifier la navigation.

Par ailleurs, Yahoo mise sur son longue expérience dans la recherche et sur ses bases de données internes pour offrir une alternative crédible face à Google et Bing. En intégrant Scout directement dans Yahoo Search, l’entreprise espère séduire les internautes en quête d’efficacité et de transparence.

Une intégration dans tout l’écosystème Yahoo

Scout ne s’arrête pas au moteur de recherche. Yahoo prévoit effectivement d’intégrer cette technologie dans ses principaux services. Par exemple, dans Yahoo Mail, l’IA pourra générer des résumés automatiques des messages. Dans Yahoo News, elle proposera des « points clés » pour chaque article. Sur Yahoo Sports, Scout offrira des analyses de matchs et des décompositions de statistiques. Enfin, dans Yahoo Finance, il fournira des données financières détaillées, des notations d’analystes et des informations sur les entreprises.

Avec cette stratégie, Yahoo ambitionne réinventer son image et de revenir au premier plan grâce à l’IA. En combinant ses contenus exclusifs avec la puissance de Claude, Yahoo espère créer une expérience fluide et personnalisée pour ses 250 millions d’utilisateurs aux États-Unis. L’entreprise veut effectivement prouver qu’elle peut encore innover et offrir une alternative crédible dans un marché dominé par les géants de la tech.