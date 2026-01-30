Tosi facilite avec succès la gestion sécurisée des systèmes OT

Tosi bouleverse le secteur industriel avec sa nouvelle plateforme OT sécurisée. Grâce à des technologies avancées, elle améliore la connectivité, la visibilité et le contrôle des systèmes industriels. Découvrons comment cette solution innovante répond aux besoins réels des entreprises.

Une plateforme innovante pour la connectivité sécurisée des environnements OT

La plateforme Tosi facilite la connexion des environnements OT, quel que soit leur secteur ou leur taille. Les connexions sécurisées sont essentielles face aux risques numériques actuels. Tosi s’appuie sur une technologie robuste pour protéger les équipements tout en maintenant un accès fluide.

Ce système unifie plusieurs fonctions clés sur une seule interface. Ainsi, les utilisateurs peuvent connecter des sites distants, surveiller les équipements et gérer les accès sans complexité. Les équipes gagnent du temps et éliminent les obstacles liés aux solutions traditionnelles.

Tosi Control : visibilité et gestion en temps réel simplifiées

Au cœur de la solution, la console Tosi Control offre une vue d’ensemble instantanée sur tous les sites. Il est désormais possible de repérer rapidement les incidents et d’agir avant qu’ils ne deviennent critiques. La gestion des accès est centralisée, ce qui renforce la sécurité.

Par ailleurs, Tosi Insight ajoute l’analyse du trafic réseau et la détection des anomalies. En adoptant cette solution, les entreprises évitent de multiples interruptions et protègent la continuité de leurs opérations. Les premiers retours clients confirment l’efficacité et la simplicité d’utilisation.

Des solutions évolutives pour tous les secteurs industriels

Tosi a pensé à la flexibilité. Cette plateforme s’adapte à chaque organisation, petite ou grande. Les clients peuvent commencer par la gestion de flotte puis ajouter des fonctionnalités selon leurs besoins.

Déploiement rapide en quelques minutes

Matériel et logiciels prêts pour tous les environnements

Analyse du trafic et gestion avancée des actifs

Évolutivité garantie pour accompagner la croissance

L’entreprise vise l’excellence en sécurité et en simplicité, garantissant ainsi une adoption sereine.

En conclusion, Tosi offre une solution complète qui évolue avec les besoins des entreprises industrielles. La connectivité, la visibilité et le contrôle accrus renforcent la sécurité opérationnelle. Tosi se présente désormais comme un partenaire incontournable pour piloter et protéger les systèmes OT partout dans le monde.

