Hollowbody : le survival horror rétro-techno officialise sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Après avoir séduit les amateurs d’horreur sur PC en 2024, Hollowbody s’apprête à franchir une nouvelle étape avec son arrivée sur consoles. Le titre indépendant signé Headware Games débarquera donc le mois prochain sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une réduction intéressante pour ceux qui voudront le précommander. Date de sortie, histoire…on vous dit tout !

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Que nous réserve Hollowbody ?

Difficile de parler de Hollowbody sans évoquer ses influences. Le jeu puise clairement dans l’ADN des grands noms du genre comme Silent Hill, Resident Evil ou encore Forbidden Siren. Dans le jeu, le joueur incarne la contrebandière Mica. Elle opère dans un futur dystopique où certaines zones urbaines ont été abandonnées et placées sous quarantaine. Lorsque sa partenaire Sasha disparaît au cours d’une mission, Mica décide de braver les interdictions pour pénétrer dans une cité condamnée afin de la retrouver. Malheureusement, ce qui devait être une simple opération de sauvetage se transforme en descente dans un cauchemar.

La ville dans laquelle se déroule l’aventure est presque un personnage à part entière. À mesure que Mica progresse, elle découvre des traces d’anciens habitants et des créatures hostiles. Elle découvre également des indices sur ce qui a provoqué la chute des lieux. Le récit oscillera entre drame humain, science-fiction sombre et horreur psychologique.

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Côté gameplay, Hollowbody revendique clairement l’héritage des survival horror de l’ère PlayStation 1 et PlayStation 2. Le joueur doit explorer des environnements labyrinthiques, récupérer des objets clés, gérer un inventaire limité et résoudre diverses énigmes pour progresser. L’observation et la réflexion occupent donc une place importante.

Les affrontements ne sont pas pensés comme de l’action pure. Les munitions et ressources étant restreintes, chaque combat demande de choisir entre fuir, esquiver ou affronter la menace. Ajoutez à cela une ambiance oppressante grâce à ses angles de caméra travaillés, son sound design anxiogène et ses décors étouffants.

Une sortie console fixée au 5 juin 2026

Déjà disponible sur PC depuis septembre 2024 via Steam et GOG, Hollowbody arrivera officiellement sur PS5 et Xbox Series X|S ce 5 juin 2026. Les joueurs sur la console de Sony pourront précommander le jeu dès le 8 mai, avec une réduction de 15% pour les abonnés PlayStation Plus. De côté de Microsoft, les précommandes débuteront le 22 mai, avec également une réduction de 15 %.