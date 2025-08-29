Halloween : Michael Myers et de retour…mais dans un jeu vidéo d’horreur

Tremblez, car le mois d’octobre approche, et qui dit octobre dit Halloween ! L’horreur s’est également invitée à la Gamescom 2025, avec une révélation glaçante : Halloween: The Game. Ce nouveau projet d’IllFonic mettra pour la première fois Michael Myers sur son piédestal, en le plaçant comme le personnage principal dans le jeu.

Halloween, un titre assuré par un main de maître

Même si la franchise Halloween a tout pour faire un jeu vidéo à elle seule, elle s’est contentée d’apparaître en tant qu’invité dans de nombreux jeux. On peut notamment citer Dead by Daylight ou Fortnite, avec Michael Myers en tant que simple personnage DLC. Rares sont les jeux autonomes basés sur cette propriété intellectuelle, le dernier étant celui sorti sur Atari 2600 en 1983.

Il a donc fallu attendre plus de 40 ans pour qu’un autre titre Halloween voie le jour. Lors de la Gamescom 2025, IllFonic a enfin dévoilé son projet autour de la franchise, baptisé simplement Halloween: The Game. Le studio a également publié une bande-annonce de deux minutes, révélant le cadre du jeu et introduisant en même temps Michael Myers, l’antagoniste de la longue série de films d’horreur.

Appréciez :

IllFonic n’en est pas à son premier essai dans l’horreur multijoueur. Spécialisé dans les jeux multijoueurs asymétriques basés sur des franchises cinématographiques populaires, le studio a déjà travaillé sur les titres Friday the 13th: The Game et Predator: Hunting Grounds. Pour le projet Halloween, l’équipe bénéficie du soutien de John Carpenter lui-même, garantissant une fidélité artistique et sonore à l’univers original. De quoi rassurer les puristes de la saga.

Reste à voir si IllFonic réussira en faire du jeu une expérience durable et terrifiante, digne du masque blanc le plus effrayant du cinéma. Pour le moment, Halloween n’a pas de date de sortie précise. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sortira courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.