Netflix encadre l’usage de l’IA générative dans ses productions originales

Face à l’essor de l’intelligence artificielle générative dans le monde du cinéma et des séries, Netflix prend les devants. La plateforme de streaming vient de publier un guide officiel pour encadrer l’utilisation de ces technologies dans ses contenus. Son objectif ? Garantir une production responsable tout en protégeant les droits des artistes et éviter les dérives. Cette initiative fait suite à l’utilisation remarquée de l’IA dans la série « The Eternaut », où des effets visuels ont été générés pour simuler l’effondrement d’un immeuble à Buenos Aires.

Netflix instaure des règles claires pour une IA responsable

Netflix ne rejette pas l’IA générative, mais souhaite en limiter les usages abusifs. Le guide publié par la plateforme impose cinq principes fondamentaux. Parmi eux, l’interdiction de reproduire des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’utiliser l’IA pour remplacer des performances artistiques sans consentement. Les outils doivent également fonctionner dans un environnement sécurisé, sans stocker ni réutiliser les données de production.

Ces règles s’appliquent à tous les partenaires et sous-traitants impliqués dans la création de contenus pour Netflix. En cas de doute ou de non-respect des principes, les producteurs sont invités à contacter la plateforme pour trouver une solution. L’objectif est de favoriser une utilisation transparente et éthique de l’IA, sans nuire aux métiers créatifs ni à la qualité des œuvres diffusées.

L’IA comme outil, pas comme substitut aux talents

L’exemple de « The Eternaut » illustre bien les avantages de l’IA générative. En effet, la scène complexe de l’effondrement a été produite dix fois plus rapidement qu’avec des effets spéciaux classiques, tout en respectant le budget. Néanmoins, Netflix insiste sur le fait que l’IA ne doit pas remplacer les talents humains, ni générer des performances sans accord préalable.

En encadrant l’usage de l’IA, Netflix cherche à rassurer les professionnels du secteur et à préserver la créativité. La plateforme reconnaît le potentiel de ces outils, mais refuse qu’ils deviennent une solution de facilité. Pour l’instant, les productions abusant de l’IA ne sont pas à l’ordre du jour. Malgré tout, cette régulation proactive montre que Netflix veut garder le contrôle sur l’évolution technologique de ses contenus.