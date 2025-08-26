Silent Hill f, un souls-like ? Le développeur répond ! 

Il ne reste plus qu’un mois pile avant que Silent Hill f nous plonge dans un Japon infesté de créatures surnaturelles et horrifiques. D’ailleurs, le jeu de Konami était présent à la Gamescom 2025, avec une démo jouable au grand plaisir des fans. Mais elle a fait également naître une doute chez d’autres, notamment à cause des mécaniques à la Dark Souls. Une question a donc surgi : Silent Hill f est-il un jeu souls-like ? Réponse ci-dessous.

Silent Hill f : Konami met fin aux rumeurs de “souls-like”

Depuis sa présentation jouable à la gamescom 2025, Silent Hill f fascine les fans d’horreur autant qu’il divise. Avec son système d’esquive, sa jauge d’endurance et ses parades, certains joueurs n’ont pas tardé à comparer le prochain épisode de la licence culte à un jeu de FromSoftware. Mais Konami, épaulé par le studio NeoBards, vient de clarifier les choses : non, Silent Hill f n’est pas un souls-like.

Lors d’entretiens accordés en marge du salon, Motoi Okamoto, producteur de la série chez Konami, s’est montré ferme sur le sujet. Selon lui, qualifier le titre de souls-like est “trompeur”. “Ce n’est pas parce qu’il y a une esquive, une jauge d’endurance et une parade que l’on doit ranger Silent Hill f dans cette catégorie. Ces mécaniques existent depuis longtemps dans l’action-horreur, y compris dans d’anciens Silent Hill”, rajoute le producteur. Il rappelle d’ailleurs l’existence du système de “Focus”, inspiré de Silent Hill 4. Ce dernier donne une profondeur tactique au jeu, sans pour autant basculer dans le registre de la difficulté punitive.

Al Yang, directeur du jeu chez NeoBards, partage la même ligne. Pour lui, l’essence du jeu reste celle d’un titre d’action-horreur narratif, porté par l’écriture de Ryukishi07, plutôt que celle d’un défi façon FromSoftware. “Le mode Histoire est même la façon la plus authentique de découvrir le jeu. Nous ne cherchons pas à copier Dark Souls, mais à proposer une expérience Silent Hill moderne, fidèle à son ADN psychologique.”

Silent Hill f sortira le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. En attendant, voici quelques séquences de gameplay avec l’interview de ses producteurs :