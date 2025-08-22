Valor Mortis : les créateurs de Ghostrunner dévoilent un souls-like à la première personne en pleine époque napoléonienne

One More Level, déjà connu pour Ghostrunner, change de terrain de jeu l’année prochaine ! Lors du salon d’ouverture du Gamescom 2025, le studio polonais dévoilent Valor Mortis, un projet ambitieux intégrant la formule du souls-like dans une expérience à la première personne. Il interprètera également l’univers sombre et fantastique des guerres napoléoniennes, mêlant un décor déjà lugubre à des horreurs surnaturelles…

Valor Mortis, une “approche inédite” des jeux de type Souls

La bande-annonce de Valor Mortis, diffusée en avant-première lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025 place déjà son décor sombre et horrifique. L’action se déroule dans une Europe alternative du XIXᵉ siècle, en pleine ère des guerres napoléoniennes. Le joueur incarne William, un soldat de la Grande Armée, tombé au combat dès le début du jeu. Mais contre toute attente, il est mystérieusement ramené à la vie par la Nephtoglobin, une substance surnaturelle aux propriétés aussi puissantes que maudites.

Lorsque William revient d’entre les morts, il se retrouve dans une Europe ravagée par la peste, peuplée de monstres et d’autres horreurs. Avec la Nephtoglobin en lui, le soldat doit exploiter les effets surnaturels de cette matière. Son but : éradiquer la fois la corruption interne et les horreurs externes qui le guettent de toutes parts. D’où le titre du jeu : “Valor Mortis”, se traduisant du latin par « la bravoure de la mort » ou « le courage de la mort ».

Voici la bande-annonce de présentation :

One More Level décrit son approche comme un mélange entre rigueur historique et dérive cauchemardesque. Les influences sont assumées : l’atmosphère gothique de Bloodborne à la direction artistique immersive d’un BioShock. Enfin, Valor Mortis devrait offrir une “approche inédite de l’expérience Souls”, tout en s’inspirant de son propre œuvre. “Après Ghostrunner, nous savions que nous avions les bases pour créer un titre en vue subjective, mais cette fois-ci dans un genre similaire à Souls”, rajoute Szymon Bryla, PDG de One More Level.

Valor Mortis sortira courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.