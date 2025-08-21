Black Myth: Zhong Kui, le successeur de Black Myth: Wukong, se dévoile au Gamescom 2025

Qu’on se le dise : Black Myth: Wukong est devenu le porte-étendard de l’industrie vidéoludique chinoise, avec ses 20 millions d’exemplaires vendus dès le premier mois. Et, face à ce succès fulgurant, Game Science prévoit de perpétrer la série Black Myth pour les décennies à venir. Le studio chinois a donc profité du Gamescom pour dévoiler son prochain projet : un action-RPG soulslike, baptisé Black Myth: Zhong Kui. On fait le point !

Black Myth: Zhong Kui : pas une suite de Wukong, mais toujours dans la lignée Black Myth

2024 fut l’année de l’émergence des AAA chinois, avec à sa tête la pépite de Game Science, Black Myth: Wukong. Le studio chinois a réalisé un exploit rare en lançant sur le marché un nouveau jeu d’action, mêlant folklore chinois et gameplay à la Dark Souls. Et il ne compte pas se reposer sur ses lauriers, en projetant de poursuivre l’histoire de la série Black Myth.

Pour clôturer la présentation de la Gamescom Opening Night Live, Game Science a donc révélé le successeur de Wukong avec un nouvel opus de sa série Black Myth. Et il a déjà un nom : Black Myth: Zhong Kui. Selon la page FAQ du jeu, il “partage les mêmes fondements que les mythes et le folklore chinois anciens”. Il mettra en scène Zhong Kui, le “dieu chasseur de fantômes qui erre entre l’enfer et la Terre”, comme l’a décrit Geoff Keighley.

Voici le trailer de présentation du jeu :

Comme Wukong, Black Myth: Zhong Kui s’inscrit dans la lignée du gameplay de type soulslike. Son histoire tournera autour de la mythologie chinoise, et s’appuiera sur les mêmes éléments que Black Myth: Wukong. On voit d’ailleurs deux grandes créatures portant une épée incroyablement longue dans son fourreau dans le trailer, tandis que le personnage principal chevauche un tigre gigantesque. Attendons-nous à voir un lore similaire à la mythologie chinoise, montrant Zhong Kui comme étant un dieu errant entre l’enfer et la Terre pour capturer des fantômes.

Black Myth: Zhong Kui n’a pas encore de date de sortie. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il sera disponible sur PC. Game Science a également déclaré qu’il serait disponible sur “toutes les principales plateformes de consoles”.