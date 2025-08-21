Sekiro, le chef-d’œuvre nippon de FromSoftware sera adapté en anime, et s’appelera Sekiro: No Defeat

Devil May Cry en a une sur Netflix. Guilty Gear -Strive en a également une sur Crunchyroll. Oui, vous l’avez deviné : nous allons parler d’adaptation de jeux vidéo en anime. 6 ans après le succès de Sekiro: Shadows Die Twice, le titre s’apprête à conquérir nos écrans, mais cette fois, sans les manettes en main. La pépite de FromSoftware renaîtra alors sous une nouvelle forme, une série animée intitulée Sekiro: No Defeat.

Sekiro: No Defeat, une adaptation ambitieuse et fidèle au jeu

L’Opening Night Live de Gamescom 2025 a réservé son lot de surprises, aussi bien aux fans de jeux vidéo que d’animes. Lors de la soirée, Geoff Keighley et son équipe ont annoncé l’arrivée d’une adaptation animée de Sekiro: Shadows Die Twice, en exclusivité sur Crunchyroll en 2026. On connaît déjà le titre : Sekiro: No Defeat.

Produit par Kadokawa, Qzil.la et ARCH en collaboration avec Crunchyroll, Sekiro: No Defeat se veut une relecture fidèle de l’œuvre originale. Le trailer plante le décor : le shinobi surnommé « Loup » combat pour sauver l’héritier divin Kuro, enlevé par Genichiro Ashina. Le duel emblématique entre Sekiro et Genichiro ouvre ainsi la série, posant déjà un mélange de sentiments dont les fans de Shadows Die Twice apprécieront : loyauté, honneur, et bien sûr, des torrents de sang.

Ce projet repose également sur une direction artistique assumée : l’entièreté de l’animation est faite à la main. Aux commandes, on retrouve le réalisateur Kenichi Kutsuna, fort d’une expérience acquise sur des titres phares comme Naruto et Gurren Lagann. Le scénario est confié à Takuya Satō (Steins;Gate), tandis que le character design revient à Takahiro Kishida (Durarara!!), et la musique à Shūta Hasunuma.

Autre gage de fidélité, le casting vocal reprend les comédiens du jeu. Daisuke Namikawa incarnera à nouveau le Loup, accompagné de Miyuki Satō dans le rôle de Kuro et de Kenjirō Tsuda en Genichiro Ashina. Un choix qui devrait ravir les fans, tant les performances originales contribuaient à l’atmosphère dramatique du jeu.

Si plusieurs zones d’ombre subsistent encore — nombre d’épisodes, format exact, calendrier précis — l’annonce a suffi à déclencher l’enthousiasme. Espérons que Sekiro: No Defeat pourra se hisser au panthéon des adaptations en anime, comme Shadows Die Twice l’a fait dans le monde des souls-like.

En attendant, appréciez le trailer dans la vidéo ci-dessous :