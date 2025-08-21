Test – EarFun Tune Pro : un casque à réduction de bruit active à prix compétitif

Nous avons testé pendant plusieurs semaines un casque abordable, le EarFun Tune Pro. Promettant une autonomie impressionnante, une réduction de bruit active efficace et un rendu sonore de qualité, il est disponible à moins de 80 euros. De belles promesses sur le papier, mais sont-elles tenues dans la réalité ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le casque EarFun Tune Pro

Le EarFun Tune Pro est une réussite pour un casque à ce tarif. Il combine un design robuste, un confort d’utilisation remarquable, une réduction de bruit efficace et une qualité audio surprenante, surtout avec le mode Théâtre.

Si vous cherchez un casque circum en dessous de la barre des 100 euros, c’est peut-être le meilleur rapport qualité prix qui existe. Nous vous le conseillons sans aucune retenue !

Déballage et présentation

Dans le monde des casques audios, la concurrence est rude et les propositions sur le marché sont nombreuses. Difficile donc de se faire une place lorsque l’on ne s’appelle pas Sony ou Bose. Pourtant, EarFun, une marque qui commence à se faire un nom dans l’univers des accessoires audio, arrive avec un casque assez compétitif pour récupérer encore des parts de marché.

Le EarFun Tune Pro arrive dans un emballage en carton plastifié, mettant en avant les principales caractéristiques du produit. À l’intérieur, on trouve le casque niché dans une coque en plastique moulé. Le Tune Pro arrive avec un étui de transport, un câble USB-C pour la recharge et un câble jack 3.5 mm pour une connexion filaire si nécessaire.

Dès la première prise en main, le casque impressionne par sa construction robuste et ses matériaux de qualité, qui ne laissent pas deviner son prix abordable.

Ergonomie et design

Le EarFun Tune Pro adopte un design circum-aural classique, avec une coque en plastique noir mat, un arceau bien rembourré et un mécanisme de pliage pratique, inspiré des standards du marché. Chaque oreillette est couverte d’une finition gris mat, avec le nom de la marque inscrit dessus. Pour le prix, la marque a apporté un soin particulier à la fabrication : les charnières, renforcées en métal, inspirent confiance en termes de durabilité, tandis que le système de réglage de l’arceau est doté de crans bien marqués.

En dessous de l’oreillette droite se trouvent les boutons pour augmenter et baisser le volume, le bouton d’alimentation ainsi qu’un port jack. Sous l’écouteur de gauche, on retrouve le port de chargement USB-C et un bouton pour contrôler le niveau de réduction de bruit entre normal, transparence, réduction du bruit.

À l’utilisation : confort et connectivité

Lorsqu’on met le casque sur la tête, on remarque le similicuir doux et agréable des coussinets. À l’utilisation, le Tune Pro ne serre pas la tête, l’arceau est suffisamment large et molletonné, tandis que les oreillettes sont suffisamment larges autour de l’oreille pour ne pas gêner.

Malheureusement, les coussinets des oreillettes sont fixés de manière permanente, ce qui empêche tout remplacement en cas d’usure. Dans les modèles plus haut de gamme, les oreillettes sont amovibles et peuvent s’acheter séparément. Après plusieurs semaines d’utilisation, le casque résiste bien aux traces de doigts, mais le plastique mat est un peu sensible aux micro-rayures.

Côté connectivité, le Tune Pro supporte le Bluetooth 5.4 avec les codecs SBC et AAC, assurant une transmission stable avec un débit modeste. Les audiophiles regretteront l’absence de codecs haute résolution, réservés aux connexions filaires via le câble jack fourni. Une limitation à noter, mais qui se compense par la fonctionnalité Bluetooth multipoint : le casque peut se connecter simultanément à deux appareils, idéal pour basculer entre un PC et un smartphone sans manipuler les paramètres.

Autre atout pratique : le mode passif, qui permet d’utiliser le casque même lorsqu’il est éteint, simplement en le branchant en filaire. Une solution de secours appréciable en cas de batterie vide ou pour les puristes préférant une connexion analogique. La polyvalence est au rendez-vous, même si la qualité sonore en filaire reste limitée : on a accès ni à la réduction de bruit, ni à l’égaliseur.

Qualité audio du EarFun Tune Pro

Pour son Tune Pro, EarFun combine un haut-parleur de 40 mm avec un tweeter de 10 mm. En mettant pour la première fois le casque sur la tête, on trouve le son plutôt bon. Cependant, c’est avec l’application que ce casque se révèle. Nous y reviendrons plus tard, mais en activant le profil audio « Mode Théatre », la scène sonore s’élargit et le son est vraiment amélioré. C’est difficile à expliquer, mais le son est beaucoup plus enveloppant, immersif. Cela change complètement l’expérience d’écoute et on peut affirmer que le rendu sonore est réellement impressionnant pour le prix.

Certes, le Tune Pro ne sera jamais à la hauteur des casques à plus de 300 euros, mais pour un casque à moins de 80 euros, la performance est bluffante. Les basses sont présentes sans être écrasantes, les médiums sont clairs, et les aigus restent équilibrés. Sans réglage supplémentaire, le casque permet de profiter aussi bien de musique, de films ou de podcasts.

Réduction de bruit : un ANC vraiment efficace

EarFun annonce une réduction de bruit active (ANC) jusqu’à 45 décibels, un chiffre impressionnant sur le papier. Dans la pratique, le Tune Pro se montre très efficace pour atténuer les bruits ambiants — qu’il s’agisse du bourdonnement des transports en commun, des conversations lointaines ou d’un bruit de fond tel qu’un climatiseur. Bien sûr, il ne rivalise pas avec les géants du secteur comme les Sony WH-1000XM5 ou les Bose QuietComfort, qui offrent une isolation encore plus poussée et une gestion plus fine des fréquences parasites. Mais pour un casque à moins de 80 euros, le résultat est bluffant : l’ANC permet de s’immerger pleinement dans sa musique, même dans un environnement bruyant.

Le mode Transparence, quant à lui, est bien réussi. Il restitue les sons extérieurs de manière assez naturelle, même si on peut noter un peu de distorsion.

Enfin, côté communications, le Tune Pro est également un bon élève. Les microphones intégrés captent la voix avec clarté, même dans des environnements bruyants. Lors de nos tests, nos interlocuteurs n’ont rapporté aucun problème pour nous entendre, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les appels téléphoniques sont donc parfaitement gérables.

Une application mobile utile

Disponible sur iOS et Android, l’application EarFun se connecte au Tune Pro lorsqu’il est appairé en Bluetooth. Nous n’avons jamais rencontré de problème lors de nos tests. Si l’interface reste basique, elle s’avère bien plus utile que celles de nombreux concurrents en proposant plusieurs réglages intéressants.

On peut citer tout d’abord deux modes de réduction de bruit supplémentaires par rapport à ce qui peut être contrôlé avec les boutons physiques. L’annulation du bruit du vent se montre efficace si on ne veut pas de réduction de bruit, tandis que le mode ANC Confortable peine à se distinguer, offrant une atténuation sonore trop légère pour être vraiment utile. Le mode Jeu, quant à lui, réduit la latence pour une synchronisation optimale avec les vidéos ou les jeux. Mais c’est surtout le mode Théâtre qu’on retiendra : une fois activé, il transforme radicalement la scène sonore, la rendant plus large et immersive — au point de le laisser systématiquement activé.

Côté personnalisation, l’égaliseur intégré propose une dizaine de préréglages (basses boostées, aigus renforcés, profils rock, pop, voix, etc.), ainsi qu’un mode adaptatif basé sur un test auditif d’une durée d’environ deux minutes. Ce dernier ajuste le rendu en fonction de votre sensibilité à huit fréquences différentes. À noter que le merveilleux mode Théâtre peut se superposer à ces réglages, ce qui permet de cumuler les effets pour un résultat encore plus abouti.

L’application permet aussi de reconfigurer les commandes des boutons de volume et de réduction de bruit. Dans l’état, il ne nous a pas semblé utile de le faire : les commandes qu’on aimerait avoir sur un casque sont déjà présentes. En revanche, il est impossible de modifier le comportement du bouton d’alimentation, qui combine allumage/extinction (appui long) et lecture/pause (appui court).

Charge et autonomie

Grâce à sa grande batterie de 1100 mAh, EarFun revendique une autonomie jusqu’à 120 heures : c’est énorme ! Avec l’ANC d’activé, on parle plutôt de 80 heures d’autonomie, mais on n’a pas pu le vérifier précisément. Dans tous les cas, il nous aura fallu trois semaines d’utilisation quotidienne pour épuiser le Tune Pro : tout simplement impressionnant !

Une charge s’effectue en trois heures environ. C’est lent, mais la marque précise que 10 minutes de charge suffisent pour récupérer 15 heures d’autonomie.

Conclusion : faut-il acheter le EarFun Tune Pro ?

Avec le Tune Pro, EarFun prouve qu’un casque performant n’a pas besoin de coûter une fortune. Confortable, endurant et avec sa qualité sonore convaincante, il se distingue clairement dans sa gamme de prix. Bien sûr, il ne surpassera pas les modèles haut de gamme de Sony ou Bose, mais il en reprend les fonctionnalités essentielles à un tarif bien plus accessible. Si vous cherchez un casque polyvalent, fiable et économique, le Tune Pro est un choix judicieux, et l’un des meilleurs dans sa catégorie.

Vous pouvez le trouver actuellement en promotion sur Amazon, pour un prix de 67,99 euros avec les coupons, au lieu de 79,99 euros.

