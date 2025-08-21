5 raisons d’attendre (ou pas) les Pixel 10 : la gamme qui veut tout cocher

Google ne joue plus petit bras. Pour la première fois, la marque sort non pas deux ou trois, mais quatre Pixel 10 en même temps. Une gamme élargie, plus cohérente, plus puissante, et entièrement recentrée autour de l’intelligence artificielle. On y trouve un modèle classique, deux versions Pro (dont un XL), et un pliable taillé pour durer, tous tournant avec le nouveau processeur Tensor G5.

À cela s’ajoute une refonte design, un système d’accessoires magnétiques Pixelsnap, une puce pensée IA et jusqu’à 7 ans de mises à jour. Mais faut-il vraiment craquer pour cette nouvelle génération Pixel ? Ou patienter jusqu’à la prochaine vague ? Voici 5 raisons d’attendre (ou pas) les Pixel 10, pour y voir plus clair avant de sortir votre carte bleue.

1 (Pour) Une gamme élargie (enfin !) qui s’adapte à tous les usages

Quatre modèles, quatre usages, une même philosophie. C’est le gros changement de cette génération. Google veut parler à tout le monde : amateur de compacts, fans de grands écrans, power users ou curieux du pliable.

Le Pixel 10 (128 Go à 899 euros) standard passe un cap. Triple capteur photo (dont un téléobjectif), écran Actua à 3 000 nits, batterie 24h+, matériaux robustes. Un vrai flagship abordable.

(128 Go à 899 euros) standard passe un cap. Triple capteur photo (dont un téléobjectif), écran Actua à 3 000 nits, batterie 24h+, matériaux robustes. Un vrai flagship abordable. Le Pixel 10 Pro (128 Go pour 1099 euros) muscle tout : écran Super Actua 3 300 nits, capteur 50 Mpx, vidéo 8K, zoom x100, et selfie 42 Mpx.

(128 Go pour 1099 euros) muscle tout : écran Super Actua 3 300 nits, capteur 50 Mpx, vidéo 8K, zoom x100, et selfie 42 Mpx. Le Pro XL (256 Go pour 1299 euros) reprend la même fiche technique mais avec un écran 6,8 pouces pour les fans de grandes diagonales.

(256 Go pour 1299 euros) reprend la même fiche technique mais avec un écran 6,8 pouces pour les fans de grandes diagonales. Le Pixel 10 Pro Fold (1899 euros pour 256 go) , pliable et raffiné, intègre un écran interne de 8 pouces, deux dalles Actua, et une charnière revisitée plus fine, sans engrenage, pensée pour durer 10 ans.

Bref, que vous soyez fan de design compact ou d’expériences multimédia XXL, il y a un Pixel 10 pour vous. Les trois premier seront disponible à partir de 28 aout et les précommande commencent maintenant. Le Fold sera une réalité à partir du 9 octobre.

2 (Pour) Une IA omniprésente qui change vraiment l’expérience

Ici, Google ne fait pas semblant. Toute la gamme repose sur Gemini, son assistant intelligent, dopé par le nouveau Tensor G5, capable de traiter l’IA en local. Traduction d’appels en direct, assistance vocale, retouche photo à la voix, suggestions contextuelles dans vos apps : l’IA n’est plus un gadget, elle est partout, utile, fluide.

Sur les modèles Pro, un an d’abonnement à Google AI Pro est inclus, avec accès à Imagen 4 (génération d’images par texte) et Veo 3 (génération de vidéos). Même les apps natives sont intelligentes : Pixel Journal, NotebookLM, Recorder, Gboard… Tout devient plus intuitif, plus rapide. Et ça, ça fait gagner du temps au quotidien. Un vrai atout si vous cherchez un smartphone qui vous comprend.

3. Un design revu, plus élégant, plus durable… et plus pratique

Le Pixel 10 abandonne le plastique et adopte des matériaux plus nobles. Aluminium recyclé (12 % du poids), verre Gorilla Glass Victus 2 généralisé, et finitions métallisées pour les versions Pro. Le style industriel est conservé, mais modernisé avec des lignes plus épurées et plus fines, surtout sur le modèle pliable.

Mais la vraie nouveauté, c’est Pixelsnap, un système d’attache magnétique compatible Qi2. Coques, chargeurs, portefeuilles magnétiques, supports… tout se clipse facilement au dos de l’appareil. Et la recharge rapide sans fil reste stable, même en mobilité. Résultat : un design à la fois plus classe, plus robuste et plus fonctionnel, taillé pour durer. C’est sobre, efficace, et plus dans l’air du temps.

4. (Pour) Des performances et de la photo qui montent (vraiment) en gamme

Avec la puce Tensor G5, les Pixel 10 gagnent jusqu’à +34 % de puissance CPU par rapport au G4. La navigation est plus fluide, l’interface plus réactive, et le traitement d’image accéléré. Le nouvel ISP fait le boulot : meilleure gestion des scènes sombres, rendu des couleurs plus naturel, et vidéo plus stable.

Côté photo, même le modèle de base a droit à un téléobjectif, ce qui est une première chez Google. Les versions Pro alignent zoom x100, vidéo 8K, capteurs macro et ultra grand-angle, sans oublier des fonctions malignes :

Auto Best Take : pour choisir les meilleures expressions,

: pour choisir les meilleures expressions, Coach Photo : conseils en temps réel,

: conseils en temps réel, Guided Frame : assistant photo pour malvoyants,

: assistant photo pour malvoyants, Instant View : prévisualisation instantanée sans interruption.

Oui, ce sont clairement les Pixel les plus complets jamais sortis.

5. (Contre) Un écosystème prometteur… mais encore un peu jeune

Avec la série 10, Google renforce l’écosystème Pixel. On retrouve donc :

Pixel Buds 2a (149 euros) : écouteurs True Wireless simples mais efficaces (ANC, audio spatial, plusieurs coloris).

(149 euros) : écouteurs True Wireless simples mais efficaces (ANC, audio spatial, plusieurs coloris). Pixel Watch 4 (549 euros) : écran jusqu’à 3 000 nits, autonomie de 40h, GPS double fréquence, et un nouveau système de recharge latéral.

Ajoutez à cela le chargeur Pixelsnap (plat ou vertical), compatible Qi2, jusqu’à 25 W, pour compléter le tout. Le tout forme un écosystème cohérent, facile à utiliser, avec un vrai effort sur l’accessibilité et la simplicité.

Mais attention : certains accessoires restent en retrait par rapport à la concurrence (boîtier des Buds sans recharge sans fil, écosystème moins intégré que chez Apple). C’est un bon début, mais Google a encore du chemin à faire.

Faut-il craquer ?

Avec cette gamme Pixel 10, Google fait un sans-faute stratégique. Quatre modèles adaptés à tous, un design cohérent, une IA vraiment utile, et des performances techniques solides. Tout est réuni pour placer les Pixel 10 dans le haut du panier Android.

À attendre si : vous cherchez un smartphone Android performant, bien intégré, avec une vraie vision IA et un design raffiné.

À éviter (encore) si : vous attendez des prix abordables ou un écosystème plus mature.

En bref ? Google semble enfin prêt à rivaliser avec les meilleurs. Mais l’expérience réelle confirmera (ou pas) ces belles promesses. Réponse dès les premiers tests !