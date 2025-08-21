iPhone 17 : Apple prépare une coque avec dragonne pour plus de sécurité et de style

Apple pourrait bientôt enrichir sa gamme d’accessoires avec une coque pour iPhone 17. Cette coque intégrerait un support pour dragonne. Une vidéo récemment publiée par le leaker Majin Bu dévoile ce nouvel accessoire, baptisé « Liquid Silicone », qui se distingue par deux petits trous permettant d’attacher une lanière. Cette innovation rappelle les anciens designs de l’iPod touch et pourrait séduire les utilisateurs soucieux de sécuriser leur smartphone tout en affirmant leur style.

Une coque pensée pour la sécurité de l’iPhone 17 au quotidien

La coque en question, conçue pour l’iPhone 17 standard, se reconnaît à ses deux caméras arrière et à sa finition en silicone. Ce matériau souple et résistant est déjà bien connu des utilisateurs Apple, mais la nouveauté réside dans les deux perforations situées dans les coins inférieurs. Elles permettent d’y fixer une dragonne. Cela offre ainsi une meilleure prise en main et réduit les risques de chute. En particulier, lors de la prise de photos ou de vidéos en extérieur.

Cette approche n’est pas totalement nouvelle pour Apple. En effet, l’iPod touch de cinquième génération proposait déjà un système similaire, intégré directement dans l’appareil. En réintroduisant cette fonctionnalité via une coque, Apple répond à une demande croissante de praticité. Et ce, sans modifier le design du téléphone lui-même. La dragonne ne serait pas fournie par Apple, mais proposée par des marques tierces. Pour information, c’est déjà le cas pour les AirPods Pro 2.

IPhone 17 New Liquid Silicone Case pic.twitter.com/b9pQvLZPqw — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2025

Un design qui pourrait s’inspirer d’iOS 26

Le nom « Liquid Silicone » n’est pas sans rappeler l’interface « Liquid Glass » attendue dans iOS 26. Bien que les détails restent flous, cette appellation pourrait suggérer une texture satinée ou un effet visuel particulier, différent des coques en silicone classiques.

En tout cas, cette nouvelle coque pourrait également marquer une tendance vers des accessoires plus personnalisables et connectés. En combinant sécurité, design et compatibilité avec les nouveautés d’iOS, Apple renforce son écosystème tout en répondant aux attentes des utilisateurs. Reste à savoir si cette coque sera disponible dès le lancement de l’iPhone 17. Il est aussi possible qu’elle soit présentée comme un accessoire complémentaire dans les semaines suivantes.