La marketplace de données facilite un accès fiable et innovant

La marketplace de données change la donne pour les entreprises. Precisely et Opendatasoft unissent leurs forces. Leur objectif : offrir un accès simple à des données fiables et prêtes pour l’IA. Cette avancée va transformer la manière dont les organisations utilisent, partagent et valorisent leurs informations.

Une collaboration stratégique pour une meilleure gestion des données

En s’associant, Precisely et Opendatasoft créent une marketplace de données performante. Ce partenariat permet de centraliser tous les jeux de données en un seul lieu. Ainsi, les utilisateurs professionnels accèdent rapidement à des informations vérifiées. Plus besoin d’attendre les équipes informatiques pour trouver ou vérifier les données nécessaires.

Des données fiables et prêtes pour l’intelligence artificielle

La nouvelle marketplace de données s’intègre à la Precisely Data Integrity Suite. Grâce à cette solution, les entreprises disposent de données précises, cohérentes et contextuelles. Il devient plus facile de lancer des projets d’intelligence artificielle. Les informations sont accessibles, sécurisées et partagées de façon optimale. Les barrières entre services disparaissent, favorisant l’innovation.

Améliorer la conformité et l’accessibilité dans l’entreprise

Avec cette marketplace, la conformité ne se limite plus à un défi technique. Les solutions proposées permettent une gestion fluide des audits et des règles de gouvernance. La plateforme offre également un accès simple aux données, que ce soit en interne ou avec des partenaires. Tout cela, tout en respectant les exigences réglementaires.

En résumé, la marketplace de données développée par Precisely et Opendatasoft ouvre la voie à une transformation numérique réussie. Les entreprises gagnent en agilité, améliorent leurs performances et préparent l’avenir de l’IA. Avec cette solution, elles peuvent partager, sécuriser et exploiter leurs données comme jamais auparavant. C’est un pas de plus vers un écosystème de données moderne et puissant.

Lisez notre dernier article tech : Discord révolutionne la communication : des jeux plus immersifs et conviviaux