Samsung dévoile sa plus grande TV 4K : un écran Neo QLED de 115 pouces !

Samsung frappe fort en élargissant sa gamme de téléviseurs géants avec le lancement du Neo QLED 4K QN90F de 115 pouces. Ce modèle, le plus grand jamais proposé par la marque en 4K, promet une expérience visuelle spectaculaire grâce à une technologie d’image optimisée par l’intelligence artificielle. Pensé pour les amateurs de cinéma, de sport et de jeux vidéo, ce téléviseur combine puissance, clarté et confort visuel, même dans les pièces très lumineuses. Une avancée qui confirme la place de choix de Samsung sur le marché des écrans XXL.

Le Neo QLED 4K QN90F promet une qualité d’image boostée par l’intelligence artificielle

Le QN90F de 115 pouces embarque le processeur NQ8 AI Gen3, le plus avancé de Samsung à ce jour. Ce moteur intelligent améliore chaque détail à l’écran, que ce soit pour les films, les séries ou les jeux. Grâce à la technologie Mini LED et au Supersize Picture Enhancer, l’image reste nette et précise, même sur une surface aussi imposante. Samsung réussit à éliminer les flous souvent associés aux très grands écrans, offrant ainsi une clarté exceptionnelle.

Ce téléviseur intègre également le Quantum Matrix Technology Pro. Ce dernier contrôle la lumière avec une précision extrême pour renforcer les contrastes. La technologie Glare Free, primée par l’industrie, réduit les reflets et les distractions visuelles, même dans les environnements très éclairés. Pour information, le 4K AI Upscaling Pro transforme les contenus de moindre qualité en images proches de l’ultra haute définition. Le Neo Quantum HDR Pro, quant à lui, ajuste automatiquement la luminosité et les couleurs pour chaque scène.

Une expérience immersive pensée pour le divertissement

Apparemment, Samsung a conçu ce modèle pour répondre aux attentes des passionnés de sport et de gaming. Le Motion Xcelerator 144Hz garantit une fluidité parfaite, même lors des actions rapides. L’AI Motion Enhancer Pro affine les mouvements pour que chaque détail reste visible, comme une balle de golf ou un palet de hockey. Le système Auto HDR Remastering Pro améliore les contenus SDR en leur donnant un rendu proche du HDR, avec des couleurs plus vives et des contrastes plus marqués.

Côté son, le QN90F ne fait aucun compromis. Les haut-parleurs Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound+ placent l’utilisateur au cœur de l’action, en synchronisant le son avec les mouvements à l’écran. Par ailleurs, ce téléviseur s’intègre aussi parfaitement dans un écosystème connecté grâce à Samsung Vision AI, SmartThings et Samsung TV Plus. Notons que ce nouveau téléviseur géant de Samsung est disponible dès maintenant pour le prix de 26 999 dollars.