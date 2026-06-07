Test – ECOVACS WINBOT W3 OMNI : enfin un robot lave-vitres vraiment autonome ?

Nettoyer des vitres reste une corvée que je repousse toujours. Pourtant, avec une baie vitrée exposée plein sud, les traces deviennent vite visibles. Depuis plusieurs années, tous les robots ont le même défaut : il faut arrêter le nettoyage pour laver manuellement les serpillères. Avec le nouveau ECOVACS WINBOT W3 OMNI, ECOVACS tente enfin de régler ce problème grâce à une station capable de nettoyer automatiquement les patins.

Après plusieurs jours d’utilisation, j’ai rapidement compris que ce modèle ne joue plus dans la même catégorie que les anciennes générations. D’ailleurs, contrairement au modèle que j’avais testé l’an dernier, le WINBOT W2S OMNI, cette nouvelle version pousse enfin l’automatisation jusqu’au bout.

Le plus impressionnant reste finalement la continuité du nettoyage. Même après plusieurs grandes fenêtres, le robot continue avec des patins propres. Cela paraît simple sur le papier. Pourtant, dans la vraie vie, cela change totalement l’expérience.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Le WINBOT W3 OMNI marque une vraie évolution dans l’univers des robots lave-vitres. Cette fois, ECOVACS ne se contente pas d’améliorer la navigation ou la puissance d’aspiration. La marque corrige surtout le plus gros défaut des anciennes générations : l’entretien manuel constant des serpillères. Ce modèle s’adresse clairement aux personnes possédant beaucoup de surfaces vitrées ou de grandes baies difficiles d’accès. En pratique, le nettoyage des bords progresse énormément avec une précision annoncée de 1,1 mm. De plus, les trajectoires sont plus rapides et plus cohérentes. Malgré un encombrement conséquent, ce robot devient enfin crédible pour nettoyer plusieurs vitres sans interruption.

Produit disponible sur ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Nettoyeur de Vitres avec Station, Lavage Automatique des Tampons, Nettoyage Intelligent Jusqu’aux Bords, Pulvérisation à 3 Jets, Contrôle via Application

Voir l'offre

Le design du WINBOT W3 OMNI change-t-il vraiment l’expérience ?

Dès l’ouverture de la boîte, le changement de philosophie saute aux yeux. Le W3 OMNI ressemble moins à un simple robot lave-vitres qu’à un véritable appareil électroménager premium. La station prend clairement plus de place que celle du W2S OMNI. Cependant, cet encombrement supplémentaire se justifie rapidement.

La finition inspire confiance. Les plastiques semblent plus robustes et mieux assemblés. De plus, la poignée intégrée facilite énormément le transport entre plusieurs pièces. C’est un détail, pourtant il devient essentiel quand on nettoie plusieurs fenêtres dans la journée.

Dans la boîte, on retrouve :

• le robot WINBOT W3 OMNI

• la station multifonction

• blocs de nettoyage x2

• le câble de sécurité

• le liquide nettoyant

• manuel d’instructions

• l’alimentation secteur

En pratique, la vraie révolution reste la station de nettoyage automatique des serpillères. Contrairement au précédent modèle, le nettoyage est ininterrompu. Sur une série de grandes baies vitrées, cela change totalement le confort d’utilisation.

Le robot lui-même reste relativement compact malgré sa puissance accrue. Son design carré permet surtout d’approcher davantage les bords. D’ailleurs, ECOVACS annonce une précision de 1,1 mm sur les contours. Sur mes tests, les coins sont effectivement beaucoup mieux nettoyés que sur le W2S OMNI.

J’ai aussi remarqué une meilleure stabilité verticale. Même sur une vitre légèrement humide après une pluie fine, le robot ne donnait jamais cette impression d’hésitation que certains modèles plus anciens provoquent.

Autre point important, le câble et les systèmes de sécurité semblent plus rassurants. Lorsque j’ai testé l’appareil sur une baie extérieure à l’étage, je me suis senti serein.

En revanche, il faut accepter l’encombrement global. La station prend de la place dans un placard. Ce n’est pas dramatique, mais clairement moins discret qu’un robot classique.

Quelles sont les nouveautés techniques du WINBOT W3 OMNI ?

ECOVACS ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour esthétique. Cette génération apporte plusieurs nouveautés importantes.

Avant tout, voici les caractéristiques techniques principales :

• nettoyage automatique des serpillères

• précision des bords à 1,1 mm

• alimentation secteur ou batterie

• système de pulvérisation amélioré à 3 jets

• navigation intelligente optimisée

• détection avancée des contours

• aspiration renforcée

• station multifonction OMNI de nettoyage à 200 tours/min

• trajectoires intelligentes plus rapides

Sur le terrain, la différence la plus visible concerne les déplacements. Le robot semble beaucoup plus méthodique. Avec les anciennes générations, je voyais parfois des zones retraitées inutilement. Ici, les trajectoires sont plus fluides et plus logiques.

La double alimentation constitue aussi un énorme avantage. En pratique, pouvoir utiliser le robot sur batterie évite certaines galères près des fenêtres éloignées d’une prise électrique. Dans mon salon, cela m’a permis de nettoyer une baie sans tirer de rallonge à travers toute la pièce.

Le système de pulvérisation évolue également. Les micro-gouttelettes sont mieux réparties. Résultat, les traces diminuent fortement, surtout sur les vitres exposées au soleil. La station OMNI reste évidemment la pièce maîtresse. Elle nettoie les serpillères automatiquement pendant l’utilisation. Cela évite surtout de redistribuer la saleté après plusieurs vitres.

D’ailleurs, c’est précisément ce problème qui limitait souvent les anciens robots lave-vitres. Après quelques fenêtres, les serpillères devenaient trop sales et la qualité chutait rapidement. Il fallait nettoyer les serpillères et reprendre plus tard.

ECOVACS améliore aussi la détection des contours et obstacles. Sur une fenêtre avec joints épais et poignées métalliques, le robot s’est montré beaucoup plus précis que prévu. Enfin, l’écosystème ECOVACS continue de progresser. L’application reste simple à utiliser et surtout beaucoup plus stable qu’avant.

Les performances du WINBOT W3 OMNI justifient-elles son prix ?

C’est clairement ici que le WINBOT W3 OMNI impressionne le plus. D’abord, la vitesse de nettoyage progresse réellement. Sur une grande baie vitrée, le gain de temps devient visible. Le robot optimise mieux ses déplacements et réduit les passages inutiles.

Cependant, ce qui m’a le plus marqué reste la constance des résultats. Avec les anciens modèles, les dernières vitres étaient souvent moins propres que les premières. Ici, grâce au nettoyage automatique des serpillères, les performances restent homogènes.

Dans un salon très lumineux, les traces deviennent vite visibles. Pourtant, même en plein soleil, le résultat reste propre et cohérent. J’ai volontairement laissé des traces de doigts grasses sur certaines zones pour tester la détection. Le robot les a correctement traitées dans la majorité des cas.

Les bords progressent énormément. La précision annoncée à 1,1 mm n’est pas qu’un argument marketing. Sur les coins supérieurs, le gain est immédiatement visible face au W2S OMNI. J’ai aussi testé le robot sur des vitres légèrement poussiéreuses après plusieurs jours de vent. Le comportement reste stable. En revanche, comme toujours avec ce type d’appareil, il vaut mieux éviter les surfaces extrêmement sales dès le départ.

Le bruit reste raisonnable pour un robot aussi puissant. Dans un salon, on peut facilement regarder une série en même temps. Ce n’était pas toujours agréable avec certaines générations précédentes. Autre amélioration importante, le maintien sur la vitre inspire davantage confiance. Même lors des changements de direction rapides, le robot reste parfaitement stable.

J’ai également apprécié la possibilité d’enchaîner plusieurs fenêtres sans interruption. Sur les anciennes générations, je devais régulièrement faire une pause pour nettoyer ou remplacer les patins. Ici, j’ai nettoyé plusieurs grandes baies d’affilée sans quasiment intervenir.

Le WINBOT W3 OMNI est-il vraiment pratique au quotidien ?

C’est probablement le premier robot lave-vitres que j’ai réellement eu envie d’utiliser régulièrement.

Avant, sortir un robot lave-vitres ressemblait parfois à une petite opération logistique. Entre les serpillères sales, les câbles et les interruptions constantes, le gain de temps restait discutable. Cette fois, l’expérience devient beaucoup plus naturelle. Les deux modes d’alimentation sont complémentaires. J’ai notamment nettoyé une fenêtre de salle de bain éloignée de toute prise sans aucune difficulté. Cela paraît anodin, pourtant ce type de situation devient fréquent dans une maison moderne.

L’application mobile reste simple. Les différents modes sont faciles à comprendre, même pour quelqu’un qui découvre ce type d’appareil. En pratique, j’ai surtout utilisé le mode automatique. Le robot gère alors seul les déplacements et adapte ses trajectoires selon la surface détectée. C’est simple et pratique.

Dans une cuisine ouverte, les projections grasses posent souvent problème. Pourtant, après deux passages, le résultat devenait très satisfaisant. Le système OMNI simplifie vraiment les longues sessions. J’ai aussi apprécié le côté rassurant de la sécurité intégrée mais si j’avoue ne pas trop l’avoir utilisée. Entre le câble, l’aspiration renforcée et les alertes sonores, le robot donne confiance même sur des fenêtres extérieures.

En revanche, la station reste imposante. Dans un petit appartement, il faudra prévoir un vrai espace de rangement. Enfin, le nettoyage des accessoires reste relativement simple. Les microfibres passent à la station et le reste demande peu d’entretien voire rien.

Pourquoi le WINBOT W3 OMNI peut enfin convaincre les sceptiques ?

Pendant longtemps, les robots lave-vitres donnaient une impression de gadget coûteux. Ils fonctionnaient correctement, mais demandaient encore beaucoup trop d’interventions humaines. Le WINBOT W3 OMNI change enfin cette perception.

La station automatique transforme réellement l’usage quotidien. Cette évolution paraît logique aujourd’hui. Pourtant, aucune génération précédente ne l’avait intégrée de manière aussi efficace. Ce modèle conviendra parfaitement aux grandes maisons avec beaucoup de surfaces vitrées. Cependant, même dans un appartement moderne avec quelques grandes baies, le gain de confort devient évident.

Le nettoyage continu apporte surtout une vraie cohérence dans les résultats. On n’a plus cette sensation frustrante d’obtenir des vitres moins propres après plusieurs passages. Le mode batterie constitue également un énorme avantage pratique. Beaucoup de fenêtres deviennent enfin accessibles sans contraintes.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. L’encombrement reste important et le prix place clairement ce modèle dans le haut de gamme. Pourtant, après plusieurs jours de tests, je comprends enfin l’intérêt réel d’un robot lave-vitres autonome. Pour quelqu’un qui nettoie régulièrement de grandes surfaces vitrées, le gain de temps et le confort justifient largement cette évolution.

Conclusion

Le WINBOT W3 OMNI représente probablement la plus grosse évolution des robots lave-vitres ECOVACS depuis plusieurs années. La station de nettoyage automatique change totalement l’expérience utilisateur et rend enfin le nettoyage longue durée crédible. De plus, les progrès sur les trajectoires et la précision des bords sont immédiatement visibles face au W2S OMNI. Malgré un encombrement important, ce robot devient une vraie solution domestique plutôt qu’un simple gadget technologique. Pour les grandes surfaces vitrées, c’est aujourd’hui l’un des modèles les plus convaincants du marché.

Produit disponible sur ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Nettoyeur de Vitres avec Station, Lavage Automatique des Tampons, Nettoyage Intelligent Jusqu’aux Bords, Pulvérisation à 3 Jets, Contrôle via Application

Voir l'offre