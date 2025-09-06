Test – ECOVACS WINBOT W2S OMNI : le robot lave-vitres intelligent qui repousse les limites

Nettoyer les vitres est une tâche souvent fastidieuse, chronophage et parfois risquée. Entre les grandes baies vitrées, les fenêtres difficiles d’accès et les recoins où la poussière s’accumule, obtenir une transparence parfaite relève souvent du défi. ECOVACS, continue de repousser les frontières du nettoyage automatisé avec son nouveau WINBOT W2S OMNI. Ce modèle de dernière génération introduit des innovations majeures. La technologie TruEdge, lui permet d’atteindre les bords et les coins avec une précision inédite par exemple.

Pensé comme un robot lave-vitres intelligent, il ne se contente pas de simplifier le quotidien. Il apporte un vrai gain de performance et de confort. Une station tout-en-un, la pulvérisation à trois jets grand angle et un système de sécurité renforcé en font un produit phare pour les foyers modernes. Mais que vaut réellement ce nouveau venu face à son prédécesseur, le WINBOT W2 OMNI ? Est-il suffisamment performant pour justifier son prix de 599 € ? Nous avons testé ce robot pour vous.

Notre avis en bref

Le WINBOT W2S OMNI d’ECOVACS impressionne dès la première utilisation. Plus rapide, plus précis et plus intelligent que son prédécesseur, il se démarque par sa technologie TruEdge. Celle-ci nettoie jusqu’à 1,1 mm du rebord, garantissant des vitres impeccables jusque dans les coins. Son système de pulvérisation à trois buses, associé à un patin de lavage haute absorption, assure un rendu sans traces. La station OMNI facilite grandement l’utilisation et renforce la sécurité grâce à son câble combiné et son poids stabilisateur. Malgré un niveau sonore de 68 dB et un prix un peu élevé, il s’impose comme une solution haut de gamme. Elle convient parfaitement pour ceux qui recherchent une vraie sérénité dans l’entretien de leurs vitres.

Unboxing et design du WINBOT W2S OMNI

À l’ouverture de la boîte, le WINBOT W2S OMNI se présente avec un design moderne et épuré. Sa forme carrée aux bords arrondis et ses dimensions de 27,1 x 27,1 x 7,75 cm lui permettent de couvrir efficacement de grandes surfaces tout en restant maniable. Avec ses 3,1 kg, il conserve un poids équilibré, assurant une bonne adhérence sur les vitres sans les surcharger.

Le packaging inclut :

Le robot lui-même.

Un cordon d’alimentation et un cordon de sécurité .

et un . Deus serpillières lavables .

. Un mousqueton pour sécuriser l’installation.

pour sécuriser l’installation. Une solution de nettoyage .

. Un manuel d’utilisation clair et détaillé.

La première impression est excellente : les matériaux sont robustes, les finitions soignées et les bandes TruEdge inspirent confiance. La station OMNI, qui sert à la fois de chargeur, de panneau de commande, de stabilisateur et de rangement, adopte un style minimaliste élégant. Son poids de 5,2 kg assure une stabilité remarquable, même en conditions difficiles.

Le robot dispose également d’une poignée en caoutchouc souple, facilitant le transport. Tout est pensé pour offrir une expérience haut de gamme, depuis l’ergonomie jusqu’à la sécurité.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Le W2S OMNI ne se contente pas d’un design attrayant : il impressionne surtout par ses spécifications techniques.

Principales caractéristiques :

Technologie TruEdge pour nettoyer jusqu’à 1,1 mm des bords.

pour nettoyer jusqu’à 1,1 mm des bords. Brosse rotative à 200 tours/minute.

à 200 tours/minute. Technologie de pulvérisation grand angle à trois buses .

. Réservoir d’eau de 80 ml (+30 % par rapport au W2 OMNI).

(+30 % par rapport au W2 OMNI). Technologie WIN-SLAM 4.0 pour la planification intelligente des trajectoires.

pour la planification intelligente des trajectoires. Plusieurs modes de nettoyage : intensif, zone, bords, rapide et en profondeur.

: intensif, zone, bords, rapide et en profondeur. Batterie Li-Ion 3000 mAh (10,8 Wh) avec autonomie de 110 minutes.

avec autonomie de 110 minutes. Puissance d’aspiration : 8 000 Pa .

. Niveau sonore : 68 dB.

: 68 dB. Dimensions minimales des vitres : 30 x 40 cm.

: 30 x 40 cm. Épaisseur minimale du verre : 3 mm.

: 3 mm. Angle maximal pour vitres inclinées : 45° à 135°.

: 45° à 135°. Longueur du câble : 7,4 m.

: 7,4 m. Système de protection à 12 niveaux, incluant capteurs de gravité, détection des bords et anti-chute.

Avant même de le mettre en marche, on comprend que ce robot est conçu pour offrir sécurité, puissance et polyvalence.

En pratique, le mode TruEdge assure un nettoyage précis des coins, tandis que la pulvérisation atomisée réduit considérablement les traces et zones mortes. Le robot choisit automatiquement le parcours optimal grâce à son algorithme WIN-SLAM 4.0, évitant les obstacles comme les poignées. Enfin, l’application mobile ECOVACS permet de piloter le robot à distance. Également il est possible de sélectionner le mode voulu et de suivre la progression du nettoyage.

Performances et efficacité du WINBOT W2S OMNI

C’est sur le terrain que le W2S OMNI révèle tout son potentiel. Lors de nos tests, il a nettoyé une grande baie vitrée en moins de deux minutes par m² en mode rapide, soit un gain de temps appréciable. Le passage unique, associant pulvérisation et essuyage, dissout efficacement les impuretés.

Comparé au précédent modèle W2 OMNI, le W2S améliore nettement les résultats :

+30 % de capacité de réservoir , soit 80 ml.

, soit 80 ml. +27 % de surface de nettoyage durable .

. Une pulvérisation plus fine et homogène, couvrant jusqu’à 90 % de la vitre.

La technologie TruEdge est sans doute la plus marquante. Là où d’autres robots laissent souvent un contour sale, le W2S s’approche à seulement 1,1 mm des rebords et applique une pression renforcée sur les brosses. Résultat : des vitres éclatantes, sans résidu visible.

En termes de bruit, les 68 dB se font entendre, mais restent acceptables compte tenu de la puissance d’aspiration et du peu de temps de nettoyage. L’autonomie de 110 minutes permet de traiter une grande maison ou un appartement lumineux sans recharge. La sécurité est impeccable : le robot reste fermement fixé, même après coupure de courant, grâce à sa batterie de secours et son système de cordon combiné.

Utilisation du WINBOT W2S OMNI

Au quotidien, le WINBOT W2S OMNI simplifie réellement la corvée de nettoyage. Son installation est rapide : il suffit de fixer le câble de sécurité, de remplir le réservoir et de lancer le programme choisi via l’application ou directement sur la station.

L’application ECOVACS Home offre plusieurs avantages :

Choix du mode de nettoyage (rapide, intensif, bords, etc.).

Suivi en temps réel du parcours.

Notifications en cas de problème (manque d’eau, batterie faible).

Contrôle à distance pour lancer le robot même en votre absence.

Le mode intensif est idéal pour des vitres très sales, tandis que le mode rapide convient parfaitement à un entretien régulier. Le robot peut couvrir jusqu’à 50 m² en une session, soit largement de quoi gérer une véranda ou plusieurs baies vitrées.

La station OMNI fait la différence. Non seulement elle recharge et stabilise le robot, mais elle facilite aussi son rangement. Grâce à sa poignée ergonomique, il est facile de déplacer l’ensemble d’une pièce à l’autre.

L’intérêt d’achat

Avec un prix conseillé de 599 €, le WINBOT W2S OMNI s’adresse clairement à ceux qui recherchent une solution haut de gamme et durable pour l’entretien de leurs vitres.

Son atout principal est d’offrir un résultat sans compromis. Pas de traces, pas de zones oubliées, et surtout une sécurité totale. La comparaison avec le modèle précédent joue en sa faveur. En effet, l’augmentation de la capacité, de la couverture et de la précision est là.

Pour les foyers dotés de nombreuses fenêtres, de baies vitrées ou de vérandas, cet investissement prend tout son sens. Le confort d’utilisation et la qualité du rendu justifient son tarif. Seul son niveau sonore et son prix pourraient freiner certains acheteurs.

Conclusion

Avec le WINBOT W2S OMNI, ECOVACS propose un robot lave-vitres qui allie design, innovation et efficacité. La technologie TruEdge, la pulvérisation grand angle et la station OMNI en font un produit complet. Il est pensé pour répondre aux besoins des foyers exigeants. Bien que son prix puisse soit premium, ses performances supérieures, sa polyvalence et sa fiabilité justifient l’investissement. Pour qui recherche une transparence parfaite sans effort, ce robot est aujourd’hui l’un des meilleurs du marché.