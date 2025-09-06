Bons plans

Rentrée sereine : profitez des promos Tineco pour une maison impeccable

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 5 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Tineco lance sa campagne Back-to-School avec jusqu’à -30 % sur sa boutique Amazon

L’été n’est pas encore terminé que la rentrée scolaire pointe déjà le bout de son nez. Mais chez Tineco, la rentrée s’annonce sous le signe de la propreté et de l’innovation. La marque d’aspirateurs intelligents casse les prix sur une sélection de ses références phares via sa boutique officielle Amazon. Une occasion rêvée d’équiper la maison à petit prix avant la reprise !

Des offres exclusives sur les must-have de Tineco

Découvrez le FLOOR ONE S9 Artist de Tineco, un nettoyage intelligent facilité.
FLOOR ONE S7 PRO

Tineco frappe fort avec des promotions sur ses modèles les plus avancés. Premier en ligne : le FLOOR ONE S9 Artist. Pensé pour les intérieurs raffinés, il combine un design moderne à une technologie de pointe. Son écran LED interactif et son système intelligent de détection des saletés transforment le ménage en un jeu d’enfant. Son tarif fond de 749 € à 599 €, soit 20% d’économie !

Place ensuite au FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, parfait pour affronter les pièces exigües ou les intérieurs biscornus. Sa tête ultra-souple et ses prouesses techniques lui font gagner tous les recoins. Profitez d’une remise exceptionnelle de 30%, avec un prix tombant à 419 € au lieu de 599 €.

Les autres promos Tineco : puissance, intelligence et économies au rendez-vous

PURE ONE S50 PRO
TinecoCruiser3

Autre star des promos : le PURE ONE S50 Pro, l’aspirateur-balai intelligent qui adapte sa puissance selon la poussière détectée. Discret mais performant, il s’utilise sur toutes les surfaces sans effort. Pendant la promo, il passe de 399 € à 339 €, soit -15% !

N’oublions pas le Carpet One Cruiser, idéal pour bichonner tapis et moquettes. Sa technologie de détection de saleté et ses rouleaux motorisés assurent un nettoyage profond, tout en douceur. Son prix fond également, passant de 699 € à 559 €, soit 20% d’économie.

Vous l’aurez compris, l’offre Tineco s’annonce incontournable pour aborder la rentrée l’esprit léger et la maison impeccable. Alors, comptez-vous profiter de ces bons plans ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’info autour de vous !

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 5 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

