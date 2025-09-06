Aurzen ZIP Cyber Edition séduit avec son design futuriste et malin

Le Aurzen ZIP Cyber Edition arrive avec force sur le marché des gadgets high-tech. Il a été révélé à l’IFA 2025 de Berlin. Ce projecteur de poche attire tous les regards par son design et ses performances. Plongeons ensemble dans les détails de ce nouveau bijou.

Un design futuriste inspiré de l’architecture urbaine moderne

L’Aurzen ZIP Cyber Edition se distingue par une esthétique unique. En effet, il s’inspire à la fois de l’architecture urbaine, des voitures de sport et du style cyberpunk. De plus, son look intègre des motifs de circuits et des couches rappelant la technologie avancée. Enfin, conçu pour tenir dans la paume de la main, il reste très léger avec seulement 280 g.

Ce projecteur allie style futuriste et praticité au quotidien. Avec des commandes intuitives et un audio intégré, il garantit une prise en main facile. Chaque élément vise à offrir une expérience moderne et accessible à tous.

Des accessoires innovants pour une expérience personnalisée

Avec l’Aurzen ZIP Cyber Edition, personnaliser son expérience devient un jeu d’enfant. Plusieurs accessoires modulaires accompagnent ce projecteur :

Dongle CastPlay-C : pour streamer Netflix ou jouer sans latence.

: pour streamer Netflix ou jouer sans latence. PowerPlay : une base magnétique qui sert aussi de batterie externe.

: une base magnétique qui sert aussi de batterie externe. MagPlay Dual-Sided Mount : support pour fixer le projecteur sur diverses surfaces.

: support pour fixer le projecteur sur diverses surfaces. ScreenPlay : écran portable de 20 pouces, facile à installer.

: écran portable de 20 pouces, facile à installer. CastPlay HDMI sans fil : pour connecter sans fil ordinateurs et appareils mobiles.

Ces accessoires augmentent considérablement la flexibilité du projecteur. Ils permettent de partager des contenus partout, selon ses envies.

Performances et fonctionnalités du projecteur ZIP Cyber Edition

Le ZIP Cyber Edition conjugue performance et mobilité. Il offre une résolution HD 720p et une luminosité de 100 ANSI lumens. La mise au point automatique ToF et la correction du trapèze simplifient l’installation. Sa batterie de 5 000 mAh garantit jusqu’à 1,5 heure d’autonomie.

Grâce à sa structure triple pliage, il se transporte facilement. Il s’adresse ainsi aux amateurs de cinéma nomade ou aux joueurs en déplacement. Bref, il transforme chaque lieu en espace de divertissement.

En résumé, l’Aurzen ZIP Cyber Edition marque un tournant dans l’univers des projecteurs portables. Design novateur, accessoires malins et performances solides : il répond aux besoins des utilisateurs modernes. Dès le 5 septembre 2025, il sera accessible en précommande pour tous ceux qui veulent apporter une touche de futur à leur quotidien.

