IFA 2025 – ECOVACS dévoile le DEEBOT X11 : un aspirateur robot révolutionnaire

ECOVACS continue d’imposer son savoir-faire dans le domaine de la robotique domestique. Avec le lancement du DEEBOT X11, un aspirateur robot, marque une nouvelle étape dans l’innovation. Première machine du marché à intégrer la technologie PowerBoost, il promet des performances de nettoyage exceptionnelles. Il offre une autonomie illimitée et une gestion véritablement intelligente du ménage.

Une puissance de nettoyage inédite

Au cœur du DEEBOT X11, on retrouve une combinaison de technologies pensées pour offrir une efficacité sans compromis.

PowerBoost optimise l’autonomie en permettant une recharge rapide et intelligente lors des pauses de lavage de la serpillière. En seulement 3 minutes, 6 % de batterie sont restaurés, garantissant un nettoyage ininterrompu. Cela peut couvrir jusqu’à 1 000 m² en un seul passage .

optimise l’autonomie en permettant une recharge rapide et intelligente lors des pauses de lavage de la serpillière. En seulement 3 minutes, 6 % de batterie sont restaurés, garantissant un nettoyage ininterrompu. Cela peut couvrir jusqu’à . Le système OZMO Roller 2.0 , associé à TruEdge 3.0 , assure un nettoyage complet, même le long des plinthes et dans les coins. Capable de frotter à 200 tours/minute avec une pression accrue, il vient à bout des taches les plus tenaces, du café renversé à la sauce soja.

, associé à , assure un nettoyage complet, même le long des plinthes et dans les coins. Capable de frotter à 200 tours/minute avec une pression accrue, il vient à bout des taches les plus tenaces, du café renversé à la sauce soja. La technologie BLAST pousse encore plus loin la puissance d’aspiration avec un flux d’air de 18 L/s et une aspiration de 19 500 Pa. Cela garantit une capture de 100 % des grosses particules et une amélioration de plus de 260 % sur l’élimination des cheveux.

À ces innovations s’ajoutent l’IA Stain Detection 2.0, qui adapte automatiquement l’intensité du nettoyage en fonction des taches détectées. Le système ZeroTangle 3.0 évite les enchevêtrements de cheveux et de débris.

La révolution de la station OmniCyclone

Grande nouveauté de cette gamme, le DEEBOT X11 OmniCyclone s’accompagne de la première station OMNI sans sac au monde. Dotée de la technologie PureCyclone 2.0 Auto-Empty, elle garantit une vidange hygiénique et durable, sans consommables. Elle permet d’économiser jusqu’à 25 sacs à poussière en 5 ans.

La station propose aussi un lavage à l’eau chaude à 75 °C. Elle offre également un séchage à l’air chaud à 63 °C, assurant un entretien impeccable et hygiénique des rouleaux. Le modèle X11 Pro OMNI, quant à lui, pousse encore plus loin l’autonomie. Il propose un système de remplissage et de vidange automatiques.

Une expérience utilisateur réinventée grâce à l’IA

Le DEEBOT X11 ne se limite pas à la puissance : il devient un véritable assistant intelligent. Grâce à YIKO, l’assistant vocal maison d’ECOVACS, le robot se configure et se pilote sans effort. Pour la première fois, un aspirateur robot associe un assistant vocal à un modèle de langage avancé. Il est capable d’anticiper les besoins de nettoyage, de cartographier intelligemment la maison et de fournir des instructions en cas de problème, sans passer par le service client.

Mobilité et navigation de pointe

Avec son système TruePass à quatre roues motrices, le DEEBOT X11 franchit sans peine les seuils et obstacles jusqu’à 4 cm. C’est une première dans le secteur. La technologie AIVI 3D 3.0 Omni-Approach lui permet d’adapter ses trajectoires en temps réel. Elle reconnaît avec précision les objets, les animaux domestiques et les mouvements dans la maison.

Prix et disponibilité

Le DEEBOT X11 OmniCyclone et le DEEBOT X11 Pro OMNI sont disponibles respectivement à 1 299 € et 1 099 € chez Amazon, Boulanger et JoyBuy. À l’occasion de leur lancement, ECOVACS propose une remise de 100 € du 5 au 18 septembre.