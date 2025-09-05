ScanWatch 2 : l’innovation rassurante pour booster votre santé

La marque française Withings repousse encore les limites de la technologie santé avec l’annonce de la nouvelle ScanWatch 2. Plus intelligente et plus autonome que jamais, cette montre connectée n’a pas fini de faire parler d’elle. Avec ses nouveaux algorithmes d’IA prédictive et son design horloger iconique, elle promet d’améliorer la prévention santé du quotidien.

Des algorithmes d’IA qui veillent sur votre santé

Avec la ScanWatch 2, Withings passe la vitesse supérieure. Grâce au tout nouveau système HealthSense 4, la montre analyse en continu 35 biomarqueurs essentiels. Un véritable tour de force technologique, surtout avec son autonomie record jusqu’à 35 jours ! Vous n’avez plus à craindre une panne en pleine nuit ou pendant une journée active.

La montre va bien au-delà du simple suivi. Grâce à ses algorithmes d’IA, elle réalise un monitoring nocturne précis : fréquence cardiaque, température corporelle, saturation en oxygène… Même la qualité de votre sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque sont finement analysées pour proposer un indicateur exclusif de Vitalité. Résultat, la ScanWatch 2 vous alerte en temps réel face aux prémices d’une maladie ou lorsque votre niveau d’énergie est en berne.

Suivi du sommeil et prévention sur-mesure

La force de cette ScanWatch 2, c’est aussi sa capacité à suivre toutes les dimensions de votre bien-être. Fini les estimations floues ! Avec la détection avancée des phases de sommeil – dont le fameux sommeil paradoxal – et la compréhension précise des cycles menstruels, chacun peut optimiser ses habitudes pour booster récupération, énergie et gestion du stress.

Autre atout, la montre propose une surveillance intelligente de la température corporelle grâce à la technologie TempTech 24/7. Dès qu’un paramètre flanche, elle vous avertit : signes de maladie, variations anormales… Vous devenez acteur de votre santé, au lieu de subir.

Application Withings : un coach santé à portée de main

L’expérience va encore plus loin via l’application Withings. Entièrement repensée, elle transforme les données en conseils personnalisés, encourage la motivation et propose un tableau de bord adapté à chaque profil. Pour l’achat d’une ScanWatch 2, vous bénéficiez même de 3 mois gratuit à Withings+ : vous accédez à des scores avancés et à un assistant santé piloté par l’IA, disponible 24/7.

Enfin, le tout se pare d’un nouveau modèle bleu et argent ultra-désirable, fidèle à l’ADN horloger de la marque française. Disponible dès le 5 septembre 2025 à 349,95 euros, avec 3 mois d’abonnement inclus à Withings+.

La ScanWatch 2 s’annonce comme la montre connectée à suivre cette rentrée. Son IA embarquée et son design léché vous font-ils craquer ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez d’une montre santé, et partagez cet article avec vos proches pour enrichir la discussion !