Immersion garantie : le Zeus Sky Pro révolutionne la projection portable

La marque coréenne Zeus s’apprête à faire sensation lors de l’IFA 2025 en lançant son nouveau projecteur mini tout-en-un : le Zeus Sky Pro. Reconnue comme une référence sur son marché, l’entreprise KMS Partner Co., Ltd. continue d’innover en alliant performance et praticité pour séduire un public toujours plus large.

Un mini projecteur qui voit grand

Avec le Zeus Sky Pro, la marque coréenne réinvente le projecteur portable. En effet, son avantage majeur ? Il s’agit d’un appareil autonome doté d’une batterie intégrée, permettant jusqu’à 150 minutes d’utilisation sans être branché sur secteur. Ainsi, plus besoin de multiplier les câbles ou d’emporter des batteries externes.

Vous pouvez donc transformer n’importe quel espace en home cinéma ou en salle de projection : salon, terrasse, tente, ou même bureau lors d’une exposition. Sa portabilité maximale ouvre la porte à toutes les envies, aussi bien pour le divertissement que pour le travail.

Un concentré de technologie

Le Zeus Sky Pro marque un tournant grâce à l’intégration de l’auto-focus et de la correction automatique du trapèze. Fini les réglages fastidieux : il suffit d’allumer le projecteur pour obtenir une image parfaitement nette et alignée. De plus, l’accès direct à des plateformes OTT mondiales, comme Netflix ou YouTube, offre une expérience fluide. Plus besoin d’utiliser un ordinateur ou un dongle.

La connectivité Wi-Fi et Bluetooth ajoute une nouvelle dimension à l’appareil : vous pouvez diffuser des vidéos en streaming ou connecter votre enceinte sans fil préférée, pour une immersion totale.

Petit par la taille, grand par la performance

Côté design, le projecteur impressionne par sa compacité : 133×133×32mm, il tient dans la main mais projette en Full HD sur des surfaces jusqu’à 150 pouces. Son poids plume en fait le compagnon idéal des baroudeurs, des exposants et des professionnels toujours en déplacement.

Que vous envisagiez une soirée cinéma improvisée ou une présentation professionnelle, le Zeus Sky Pro tient ses promesses, en toute discrétion.

Le savoir-faire coréen à l’international

Pour KMS Partner Co., Ltd., l’IFA 2025 n’est pas seulement une vitrine produit. Le groupe veut aussi mettre en lumière l’innovation coréenne à travers des appareils conçus pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui. L’objectif est clair : renforcer la présence mondiale de la marque Zeus et s’imposer comme le leader du mini projecteur premium tout-en-un.

