Hisense offre une expérience spectaculaire aux fans durant la Coupe du Monde

Hisense transforme l’expérience des supporters de football lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. À travers sa nouvelle campagne mondiale « Own the Moment », la marque relie les fans du monde entier au cœur du jeu. Grâce à des innovations technologiques et des événements exclusifs, Hisense rend chaque match unique et mémorable.

Une expérience immersive proposée aux fans pendant la Coupe du Monde

L’expérience Hisense au MetLife Stadium offre un espace de 100 mètres carrés dédié aux nouvelles technologies. Les visiteurs y découvrent les derniers téléviseurs, réfrigérateurs et climatiseurs dans des scénarios immersifs. En particulier, l’espace RGB-MiniLED avec les modèles U7, U8 et UX attire des foules pour un jeu interactif de tir au but. Chacun peut ressentir l’intensité du stade, même en dehors du terrain.

Tournée « Own the Moment » : Hisense connecte les supporters

Partout aux États-Unis, la tournée Own the Moment invite les supporters à participer à des activités inoubliables. Dans 19 villes, les fans regardent les matchs sur écran géant, jouent à des jeux vidéo et découvrent des appareils innovants. L’American Dream Mall propose aussi une boutique éphémère avec des animations, des cadeaux et des produits phares comme le téléviseur de 116 pouces. Ces moments rapprochent chaque passionné du jeu et créent un véritable lien avec la marque.

Des innovations technologiques inédites dévoilées à Dubaï

Au Mall of the Emirates à Dubaï, Hisense a présenté le tout premier téléviseur RGB-MiniLED 116 pouces, équipé du processeur IA le plus avancé de la marque. Cet événement exceptionnel a aussi accueilli Iker Casillas, ancienne star du Real Madrid. En outre, une série limitée de produits Real Madrid a été dévoilée, combinant avancée technologique et passion sportive. L’expérience s’est enrichie par des démonstrations interactives et l’enthousiasme des visiteurs.

En résumé, Hisense mise sur l’innovation et la proximité pour offrir aux fans une expérience footballistique hors du commun. La marque s’affirme comme un leader mondial du divertissement, créant des souvenirs inoubliables à chaque match. Restez connectés pour découvrir les prochaines étapes de cette aventure passionnante.

