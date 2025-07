LG – Surprenez vos soirées d’été : Expérience sonore inédite et festive

Avec l’arrivée de l’été, LG dynamise le marché de l’audio portable grâce à une collaboration étonnante avec will.i.am. Ensemble, ils lancent une nouvelle gamme d’enceintes portables baptisée “xboom by will.i.am”. Ce partenariat promet aux amateurs de musique une expérience sonore et lumineuse inédite, à savourer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Une alliance de technologie et d’émotion musicale

Au cœur de cette collection, on retrouve le son signature xboom. LG et will.i.am ne se sont pas contentés d’offrir de la puissance : ils misent sur des tonalités riches, chaudes et immersives. À cela s’ajoutent des outils d’intelligence artificielle qui transforment radicalement l’expérience audio.

Par exemple, la fonction AI Sound ajuste automatiquement le son selon le contenu écouté. AI Lighting synchronise les jeux de lumières avec le rythme de la musique pour renforcer l’ambiance, tandis que AI Calibration adapte le rendu sonore en fonction de chaque espace, du salon à la terrasse.

Trois modèles, trois usages des séries LG

La gamme xboom se décline en trois modèles, chacun répondant à un besoin spécifique :

xboom Bounce (40W) : L’enceinte star de l’été ! Puissante, taillée pour l’extérieur, avec ses radiateurs passifs, sa barre LED dynamique et surtout, jusqu’à 30 heures d’autonomie ( certifiée IP67 et MIL-STD-810H ). À seulement 199 €, elle suivra votre rythme de vie trépidant.

(40W) : L’enceinte star de l’été ! Puissante, taillée pour l’extérieur, avec ses radiateurs passifs, sa barre LED dynamique et surtout, ( ). À seulement 199 €, elle suivra votre rythme de vie trépidant. xboom Grab (30W) : Compacte (environ 700 g), facile à transporter grâce à ses doubles sangles, ce modèle offre 20 heures de musique et une totale résistance à l’eau et à la poussière. Le compagnon idéal pour vos escapades urbaines ou le farniente à la plage, proposé à 149 €.

(30W) : Compacte (environ 700 g), facile à transporter grâce à ses doubles sangles, ce modèle offre et une totale résistance à l’eau et à la poussière. Le compagnon idéal pour vos escapades urbaines ou le farniente à la plage, proposé à 149 €. xboom Stage 301 (120W) : L’arme secrète des fêtards ! Basses puissantes, médiums détaillés, fonctions DJ et karaoké, entrées micro et guitare… Cette enceinte transforme votre soirée en concert privé pour 299 €.

L’expérience connectée made in LG et will.i.am

Sous le capot, LG a pensé à tout pour les fans de technologie et de fêtes connectées. Grâce à la technologie Auracast™, vous pouvez connecter plusieurs enceintes et synchroniser la musique dans toute la maison ou lors d’un barbecue géant. Les haut-parleurs Peerless™ assurent qualité et fidélité sonore, peu importe le volume.

Will.i.am résume bien cette collaboration : « Nous voulons que chacun puisse vivre et partager la musique d’une manière inédite et enthousiasmante. » LG, de son côté, mise sur la technologie pour transformer de simples souvenirs en instants mémorables.

Une chose est sûre, la gamme xboom by will.i.am promet un été plein de sons, de lumières et de convivialité. Et vous, quelle enceinte accompagnera vos moments festifs ? Partagez votre choix en commentaire ou faites découvrir la nouveauté à vos amis !