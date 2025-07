Découvrez l’exploit OnePlus Pad 3 : Puissance et avantages exclusifs

La marque OnePlus frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec l’arrivée de sa toute nouvelle star, la OnePlus Pad 3. En effet, proposée en deux configurations performantes, la tablette séduit dès son lancement. Ainsi, elle devient un allié incontournable pour les fans de technologie et de productivité. Enfin, retour sur une sortie particulièrement attendue et les offres à ne pas manquer.



La OnePlus Pad 3, un démarrage sur les chapeaux de roue

OnePlus a officialisé aujourd’hui l’ouverture des ventes de sa toute nouvelle OnePlus Pad 3 dans toute l’Europe. Disponible sur oneplus.com et chez certains revendeurs, la tablette se décline en deux versions : 12 Go + 256 Go à 599 € et 16 Go + 512 Go à 699 €. La couleur Storm Blue souligne son design moderne.

Lors de sa mise en précommande, la OnePlus Pad 3 a immédiatement suscité l’enthousiasme. Elle a signé le lancement de tablette le plus réussi pour la marque en Europe, surpassant sa grande sœur avec une croissance de 23 % des ventes en seulement dix jours par rapport à la OnePlus Pad 2. Un record pour OnePlus, qui prouve sa montée en puissance sur le marché des tablettes Android.

Une expérience premium et des fonctions boostées à l’IA

OnePlus ne s’est pas contenté de soigner le design de sa Pad 3. La nouvelle tablette embarque la puissante plateforme Snapdragon® 8 Gen Elite, un écran XXL 13,2 pouces d’une résolution 3,4K, une charge ultra-rapide SUPERVOOC 80W et une batterie de 12 140 mAh. De quoi tenir toute la journée, même en usage intensif.

Sous OxygenOS 15, la tablette propose un multitâche intelligent avec Open Canvas et intègre plusieurs outils d’IA : AI Writer, AI Summarize et l’intégration de Gemini, parfait pour les créateurs comme pour les pros.

Accessoires et offres exclusives pour un lancement réussi

Pour accompagner la OnePlus Pad 3, la marque lance également une gamme d’accessoires premium :

Stylo 2 à 99 €

à 99 € Smart Keyboard à 169 €

à 169 € Folio Case à 59 €

Jusqu’au 31 juillet 2025, OnePlus propose une offre alléchante : pour l’achat du modèle 16 Go + 512 Go, bénéficiez de 100 € de réduction et recevez, en cadeau, à choisir parmi le Stylo 2, la Folio Case ou un adaptateur secteur SUPERVOOC 80W double port.

Avec sa Pad 3, OnePlus compte bien redéfinir le segment des tablettes Android haut de gamme en 2025. Séduit par cette nouvelle tablette et ses fonctionnalités poussées ? Partagez vos impressions en commentaire et dites-nous si vous comptez craquer pour cette nouvelle révolution signée OnePlus !