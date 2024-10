Née en 2008, AGM Mobile est une entreprise technologique spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils mobiles robustes. Ces appareils sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Ainsi, ils sont donc idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements difficiles, les aventuriers et les personnes à la recherche d’un smartphone ou d’une tablette durable.

Aussi, l’AGM PAD T1 s’annonce comme une tablette robuste et vise des utilisateurs ayant besoin d’un appareil résistant aux chocs, à l’eau et à la poussière, dans des environnements professionnels ou lors d’activités de plein air. De plus, avec son prix de 199 euros est attractif.

Voici un tableau récapitulatif des spécifications techniques de la tablette:

Caractéristiques Spécifications Design Monocoque métal fin gris classique Poids 477 g Écran Widevine L1, 11″ FHD+ 1200*1920 Processeur Octa-Core T606 Chipset Mémoire RAM 4Go Stockage ROM 128 Go Caméra Arrière 13 MP Carte SIM 4G Dual SIM (Nano SIM) Caméra Frontale 5 MP Haut-Parleurs 2 haut-parleurs stéréo Batterie Li-Ion 7000 mAh Connectivité GPRS, EDGE, Wifi, Bluetooth 5.0, USB 2.0, WAP 2.0, XHTML, Système d’exploitation Android 14 Ports 1 prise Audio Jack 3,5mm USBC

Unboxing

Lors de l’ouverture du packaging, nous découvrons que la marque va directement à l’essentiel. En effet, cette tablette T1 est fournie dans sa coque avec le chargeur USBC, un petit mode d’emploi pour un démarrage rapide, un extracteur de carte sim et des autocollant de la marque.

Design et écran:

L’AGM PAD T1 pèse 477g et son épaisseur est de 7,35mm. Ainsi, elle se place dans la catégorie des tablettes légères et faciles à transporter. De plus, la couleur grise proposée reste sobre.

L’écran de 11″ dispose d’une résolution FHD+ de 1200*1920. De ce fait, la qualité d’images, les visuels sont clairs et nets. Aussi, cette tablette propose la technologie Widevine L1 ce qui permet la diffusion de contenus en streaming jusqu’à des résolutions supérieures à 720p.

Petit bémol: parfois, l’écran se met en veille sans raison même lorsque nous sommes en train d’utiliser une application et malgré l’option regard sur écran activée.

Performances

Processeur

Equipé d’un processeur Octa-Core T606, l’AGM Pad T1 assure une fluidité correcte pour la plupart des tâches courantes telles que la navigation web, la consultation de mails et le multitâche léger. Le T606 est conçu pour prendre en charge des téléchargements et des chargements rapides, des graphismes et des photos et des performances d’économie d’énergie. De plus, les 8Go de RAM permettent de garder plusieurs applications ouvertes en arrière-plan sans ralentissements notables.

Toutefois, nous devons de temps en temps nous y reprendre à plusieurs fois lorsque nous touchons le lien ou l’appli que nous voulons ouvrir.

Le système d’exploitation est Android 14, il offre aux utilisateurs plus de possibilités de personnaliser l’apparence de leur appareil, avec de nouvelles options de thèmes et de widgets.

Connectivité

L’AGM PAD T1 possède un double emplacement pour les cartes sim. Ainsi, l’utilisateur peut se connecter partout dans ses déplacements, même à l’étranger en allant d’une carte sim à l’autre. Cet appareil offre une connectivité 4G LTE pour un streaming et des téléchargements plus rapides. Pour les personnes se déplaçant beaucoup, c’est une bonne alternative aux smartphones.

Batterie

Avec une capacité de 7000 mAh et une charge rapide de 18,5 W, la batterie (non-extractible) est d’une haute capacité.

Appareil photo

Photo en extérieur Photo en intérieur faible luminosité

L’appareil photo de l’AGM Pad T1 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d’une tablette robuste. Aussi, il est optimisé pour prendre des photos et des vidéos dans des conditions difficiles (faible luminosité ou environnements extérieurs). La caméra principale dispose de 13 MP et la caméra frontale de 5 MP.

Audio

Du côté du son, cette tablette possède 2 haut-parleurs stéréo d’une bonne qualité. De plus, une prise jack 3,5mm permet de brancher un casque ou des écouteurs afin de profiter de l’écoute sans gêner autour.

Conclusion

En résumé, l’AGM Pad T1 offre des performances solides pour un usage quotidien et professionnel. Les utilisateurs nomades seront satisfaits. En effet, sa haute autonomie, sa robustesse et ses fonctionnalités spécifiques en font un choix intéressant. La qualité de l’image ainsi que le son n’a rien à envier aux marques plus connues. De plus, son prix de 199 euros est attractif.

Produit disponible sur AGM Pad T1 Tablette Android 14, 8 (4 + 4) Go + 128 Go / 1 to TF, écran 11'' FHD Widevine L1, Tablette Tactile 7000 mAh, Double SIM 4G LTE/WiFi /13+5MP / Face ID / 2 Haut-parleurs/Prise Jack 3,5 mm

Voir l'offre 119,99 €