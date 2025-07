Bandai Namco dévoile My Hero Academia: All’s Justice, le troisième opus de la série  

Bien que le manga et l’anime My Hero Academia soient tous des cartons, la licence n’a pas le même niveau de popularité côté jeu vidéo. Pourtant, cela n’a pas empêché Bandai Namco de produire un troisième opus de son jeu de combat My Hero Academia One’s Justice. Baptisé My Hero Academia: All’s Justice, il débloquera un nouveau chapitre, ainsi qu’une pléthore de nouveaux combattants. On fait le point.

My Hero Academia: All’s Justice, tout ce qu’il faut savoir

Après le premier My Hero Academia One’s Justice, puis la suite parue en 2020, Bandai Namco vient de lever le voile sur le troisième volet de la série, My Hero Academia: All’s Justice. Dévoilé lors du Bandai Namco Summer Showcase, ce nouvel opus marque un nouveau chapitre, centré sur l’arc de la guerre finale. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, même si aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée.

Appréciez la bande-annonce de présentation :

Côté gameplay, My Hero Academia: All’s Justice reste dans la veine des précédents titres. On a encore les classiques affrontements en 3 contre 3 dans des arènes dynamiques. Mais cette fois, un nouveau système baptisé Rising viendra pimenter les combats. Il permettra de libérer tout le potentiel des personnages à des moments clés, pour des enchaînements spectaculaires et stratégiques.

« Nous avons conçu le système de combat de manière à ce qu’il soit intuitif et accessible », déclare le producteur Aoba Miyazaki dans un message vidéo. “Les amateurs d’anime, les aficionados du jeu et tous les autres pourront vivre l’expérience des batailles d’Alters, où la stratégie se mêle à l’action.”

Selon Bandai Namco, le jeu réunit également le plus grand nombre de personnages jouables de tous les jeux My Hero Academia. Pour la première fois dans la série, l’intégralité de la classe 1‑A du lycée U.A sera jouable. Les joueurs pourront ainsi incarner leurs élèves préférés, mais aussi des héros professionnels et les grands vilains de la saga.

Pour le moment, My Hero Academia: All’s Justice n’a pas encore de date de sortie. Néanmoins, Bandai Namco promet de dévoiler de plus amples informations sur le système de combat bientôt.