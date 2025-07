Printemps Inspirant : LG réinvente votre quotidien avec des innovations irrésistibles

Le printemps s’installe, et avec lui, l’envie de tout changer s’impose dans nos intérieurs comme dans notre quotidien. LG répond à l’appel du renouveau avec une palette de nouveautés technologiques. Des PC ultraportables aux enceintes connectées, la marque sud-coréenne propose une large gamme de produits. Elle mise sur des innovations, un design soigné et une connectivité avancée pour marquer la saison.

LG gram : L’ultra-mobilité à l’honneur

La gamme LG gram incarne l’équilibre parfait entre performance et légèreté. Elle est idéale pour les pros et les particuliers qui veulent bouger sans sacrifier la puissance. Cette année, elle se décline en deux modèles majeurs.

Le LG gram 15Z80T pèse à peine 1,29 kg et promet jusqu’à 22 heures d’autonomie. Doté d’un écran 15,6 pouces Full HD et des dernières puces AMD Ryzen AI, il mise sur la réactivité et la mobilité. Sa connectique complète (USB-C, HDMI, Wi-Fi 6E) et son pavé numérique intégré facilitent le travail partout, même en terrasse. Proposé à 1999,99€, il s’adresse à ceux qui veulent tout faire, sans se sentir enfermé.

Le LG gram 17Z90T va plus loin encore. Son grand écran 17 pouces WQXGA offre une expérience visuelle immersive. Il est parfait pour la bureautique avancée, le montage créatif ou les séries en plein air. Malgré sa taille, il reste incroyablement léger (1,39 kg) et tenace sur la batterie (jusqu’à 24,5 heures). Grâce à son processeur Intel® Core™ Ultra 7, ses 32 Go de RAM et sa puissance IA hybride, il suit tous les rythmes, avec ou sans Wi-Fi. À 2299,99€, il vise ceux pour qui la mobilité ne doit jamais trahir l’exigence.

Image, son et fraîcheur : la technologie envahit la maison

Les joueurs et créatifs découvriront le moniteur LG UltraGear 45GX : un écran OLED incurvé 45 pouces en 5K2K, compatible FreeSync™ et G-SYNC®, qui affiche une fluidité jusqu’à 330 Hz selon la résolution. Avec sa connectique ultramoderne et son confort d’utilisation, il s’impose (PPI : 1999,99€) comme la Rolls des moniteurs pour télétravail et gaming.

Côté ambiance, la LG XBOOM Bounce, conçue avec will.i.am, débarque pour animer les soirées. De plus, nomade et certifiée IP67 contre la poussière et l’eau, cette enceinte offre une autonomie jusqu’à 30 heures. Par ailleurs, elle multiplie les fonctions IA et promet des garden-parties connectées. En prime, elle est abordable à 199 €.

Du côté cuisine, le réfrigérateur MoodUP™ permet de changer d’ambiance en un clin d’œil, avec plus de 400 combinaisons lumineuses et un haut-parleur Bluetooth intégré. À partir de 1999€, il se positionne comme le must-have des cuisines stylées.

Enfin, les chaleurs estivales n’auront qu’à bien se tenir : la climatisation DUALCOOL™ AI Air ajuste automatiquement température et purification grâce à l’intelligence artificielle, pour des nuits douces dans un silence apaisant dès 2196€ HT.

Avec cette nouvelle gamme, LG prépare un été technologique, fun et connecté, où chaque produit s’adapte à toutes les envies. Alors, dites-nous, lequel vous fait le plus envie ? N’hésitez pas à partager vos coups de cœur dans les commentaires et sur nos réseaux !