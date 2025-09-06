TUTO – iPhone : comment changer et personnaliser sa sonnerie facilement ?

La sonnerie de votre iPhone vous semble trop classique ou répétitive ? Vous n’êtes pas seul. Beaucoup d’utilisateurs ignorent qu’il est possible de personnaliser la sonnerie de leur téléphone, que ce soit en choisissant une alarme différente ou en ajoutant leur musique préférée. Pourtant, cette option est accessible à tous, même sans être expert en technologie. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment modifier la sonnerie de votre iPhone, attribuer une alarme spécifique à un contact, et même transformer un fichier audio en sonnerie personnalisée. Une manière simple de rendre votre smartphone plus unique.

Modifier la sonnerie par défaut de votre iPhone depuis les réglages

La méthode la plus rapide pour changer la sonnerie de votre iPhone passe par les réglages. Apple propose une large sélection de sonneries intégrées, allant des classiques aux plus originales. Pour y accéder, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, puis de se rendre dans la section « Sons et vibrations ». Vous y trouverez toutes les sonneries disponibles pour les appels, les messages et les notifications. En quelques clics, vous pouvez écouter et sélectionner celle qui vous plaît le plus.

Une fois votre choix fait, la nouvelle sonnerie sera automatiquement activée pour les appels entrants. Ce changement peut sembler mineur, mais il permet de personnaliser votre expérience utilisateur et de sortir du lot. Si vous êtes souvent en réunion ou dans des lieux publics, choisir une sonnerie discrète ou originale peut aussi vous aider à repérer votre téléphone plus facilement. Et si vous changez d’avis, vous pouvez revenir à la sonnerie précédente à tout moment.

iOS permet également d’associer une sonnerie particulière à un contact. Cette fonction est très pratique pour reconnaître immédiatement qui vous appelle, sans même regarder l’écran. Pour l’activer, ouvrez l’application Contacts, sélectionnez la personne concernée, puis appuyez sur « Modifier ». Vous verrez alors une option « Sonnerie » qui vous permet de choisir une alarme dédiée à ce contact.

Cette personnalisation peut être utile dans de nombreuses situations. Par exemple, vous pouvez attribuer une sonnerie spéciale à votre partenaire, à vos enfants ou à votre patron. Ainsi, vous saurez instantanément si l’appel est important ou non. C’est aussi un moyen ludique de rendre votre téléphone plus vivant, en associant chaque proche à une ambiance sonore qui lui correspond. Et bien sûr, vous pouvez modifier ces réglages à tout moment selon vos envies.

Créer une sonnerie personnalisée avec votre musique

Si vous souhaitez aller plus loin, il est possible d’utiliser une chanson ou un extrait audio comme sonnerie. Cette opération demande quelques manipulations, mais elle reste accessible. Pour commencer, vous devez disposer d’un fichier MP3 de la musique que vous souhaitez utiliser. Ouvrez ce fichier dans l’application Musique sur votre Mac ou PC, puis sélectionnez un passage de 30 secondes maximum. Ce sera la portion utilisée comme sonnerie.

Une fois le passage défini, vous devez convertir le fichier en format AAC, puis changer son extension en .m4r, qui est le format reconnu par l’iPhone pour les sonneries. Ensuite, connectez votre iPhone à l’ordinateur via USB et transférez le fichier dans la section dédiée aux sonneries, via Finder ou iTunes. Si tout est bien configuré, votre nouvelle sonnerie apparaîtra dans la liste des alarmes disponibles. Vous n’aurez plus qu’à la sélectionner pour l’activer.

Utiliser l’application Musique pour acheter des sonneries

Apple propose également une solution plus simple pour ceux qui ne veulent pas passer par un ordinateur. Depuis l’application Musique, vous pouvez acheter des sonneries prêtes à l’emploi. Ces extraits sont généralement vendus à partir de 1,29 €, et couvrent une large gamme de styles musicaux. Une fois achetée, la sonnerie est automatiquement ajoutée à votre bibliothèque et peut être sélectionnée depuis les réglages.

Cette méthode est idéale si vous cherchez une solution rapide et sans manipulation technique. Elle permet aussi de découvrir des sonneries originales, parfois créées spécialement pour l’iPhone. Bien que payante, cette option reste abordable et garantit une compatibilité parfaite avec votre appareil. C’est une bonne alternative pour ceux qui veulent personnaliser leur téléphone sans passer par des conversions de fichiers.

Pour aller plus loin, découvrez aussi comment mettre une musique en réveil sur iPhone sans iTunes.