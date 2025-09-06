Sony frappe fort : une collaboration inédite pour booster votre expérience eSport

Sony revient sur le devant de la scène gaming avec une annonce qui va ravir tous les passionnés d’eSport sur PC. En effet, la marque japonaise étend sa gamme INZONE et propose une nouvelle génération d’accessoires conçus main dans la main avec les pros de Fnatic. Au menu : un nouveau casque, des écouteurs intra, un clavier, une souris ultra-légère et deux tapis de souris hauts de gamme. Bref, de quoi s’équiper pour viser la victoire avec style !

INZONE H9 II & INZONE E9 : Audio taillé pour la compétition

Le fleuron de cette nouvelle gamme, c’est le casque INZONE H9 II. Léger (seulement 260 grammes), il embarque une réduction active du bruit, un micro amovible de qualité pro et une conception améliorée pour un confort sur de longues sessions. Sa particularité repose sur les précieux retours des joueurs de Fnatic, qui ont permis d’ajuster chaque détail. Les bruits faibles et puissants ressortent parfaitement, tandis que la voix reste limpide en toutes circonstances grâce à une technologie d’optimisation IA et des micros directionnels efficaces.

Côté écouteurs, les INZONE E9 arrivent pour la première fois dans cette gamme. En effet, ils offrent un excellent isolement, un son réglé pour le FPS — pour entendre chaque pas, chaque rechargement — et un grand confort, même lors des grandes compétitions. De plus, la structure fermée des E9 coupe l’utilisateur des distractions et permet ainsi de s’immerger à fond dans la partie.

Clavier, souris et tapis : alliance de performance et design

Le tout nouvel INZONE KBD-H75 marque l’arrivée du clavier gaming chez Sony. Pensé pour l’eSport, il propose une fréquence d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz et des switches ultra-réactifs. Compact, personnalisable et construit pour durer, il s’adapte à toutes les exigences des joueurs exigeants.

La souris INZONE Mouse-A mise tout sur la légèreté (48,4 g seulement !) et la précision, avec un capteur ultra-performant, une accélération extrême et des clics optiques fulgurants. Par ailleurs, Fnatic a fortement contribué à la finesse de la prise en main. Enfin, les deux nouveaux tapis — INZONE Mat-D et Mat-F — complètent la panoplie : finitions premium, résistance accrue et réponse parfaitement adaptée à chaque type de joueur, qu’on préfère la fluidité ou le contrôle.

Enfin, les nostalgiques du filaire apprécieront l’arrivée du casque INZONE H3 en noir, pour varier son setup et profiter d’une solution abordable et efficace.

Sony frappe fort et montre toute l’importance accordée au retour des professionnels pour proposer une gamme destinée à faire la différence dans chaque partie. Les premiers produits seront disponibles dès le 19 août, le reste arrivera en 2026. Alors, pensez-vous que la collaboration Sony x Fnatic marquera l’eSport PC ? Dites-nous en commentaire et partagez votre avis sur cette révolution gaming signée Sony !