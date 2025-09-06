L’aspirateur robot X1 Max impressionne avec ses innovations puissantes

Découvrez le nouveau aspirateur robot X1 Max, présenté par JONR à l’IFA 2025 à Berlin. Ce modèle, conçu pour les tâches ménagères modernes, allie la simplicité d’utilisation à des performances professionnelles. Avec ses multiples innovations, le X1 Max promet de transformer le quotidien des foyers. Explorons ce que ce petit bijou de technologie a à offrir.

Les innovations du nouvel aspirateur robot X1 Max de JONR

Le X1 Max intègre des fonctionnalités jamais vues à ce niveau de prix. D’abord, il possède un système anti-enchevêtrement performant qui coupe et élimine activement les poils. Idéal pour les familles avec animaux. Puis, ses brosses latérales et rotatives atteint facilement les angles et bords. Ainsi, le nettoyage est impeccable, même dans les zones difficiles d’accès.

Son système d’évitement des obstacles par intelligence artificielle est aussi un atout majeur. Grâce au LiDAR ultra précis et à l’imagerie RVB, le robot se déplace sans risque de heurter les meubles, objets fragiles ou animaux.

Un nettoyage intelligent et puissant au service des foyers modernes

Le aspirateur robot X1 Max propose une puissance d’aspiration remarquable de 20 000 Pa. Aucun débris, poil ou poussière ne lui échappe. Ajoutons à cela des roues omnidirectionnelles capables de franchir des obstacles jusqu’à 3 cm de hauteur.

Système d’auto-nettoyage et de séchage à haute température

Reconnaissance intelligente des types de salissures animales

Cartographie rapide et précise de chaque pièce

Tout est pensé pour simplifier la vie des utilisateurs, même dans les maisons les plus animées.

Certifications et partenariats stratégiques pour le X1 Max

JONR n’a pas lésiné sur la qualité. L’appareil répond à toutes les normes internationales de sécurité et de performance (FCC, CE, RoHS). En plus, il bénéficie d’une certification “Anti-Hair Wrap Q Mark”, gage de fiabilité.

Pour étendre sa présence, JONR s’est associé à de grands acteurs du domaine. Des partenariats ciblent les marchés européens et ceux du Moyen-Orient pour garantir un accès élargi au X1 Max.

Précommande et disponibilité du X1 Max en Europe et au Moyen-Orient

Le X1 Max est disponible en précommande dès le 5 septembre sur Amazon dans plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne. Grâce à un partenariat avec Joybuy, la livraison le lendemain est accessible en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

Les utilisateurs peuvent donc s’équiper rapidement de ce robot exceptionnel. Il arrive sur le marché avec la forte ambition de devenir un incontournable du nettoyage intelligent.

En résumé, le aspirateur robot X1 Max de JONR allie puissance, intelligence et accessibilité. Que vous ayez des animaux ou non, il promet de révolutionner votre ménage quotidien. Profitez de l’innovation aujourd’hui : le X1 Max est prêt à conquérir vos sols et à faciliter votre quotidien.

