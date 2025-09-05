GEEKOM A9 Mega impressionne avec son mini-ordinateur IA surpuissant

Le marché des mini-ordinateurs est en pleine croissance. Cette année, GEEKOM A9 Mega attire tous les regards à l’IFA 2025 à Berlin. Son lancement promet de révolutionner l’informatique locale grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Présentation du GEEKOM A9 Mega : l’ordinateur IA le plus puissant

GEEKOM A9 Mega se présente comme le mini-ordinateur IA le plus performant au monde. La marque, connue pour ses innovations, veut redéfinir le standard dans sa catégorie. Ce nouvel appareil vise aussi bien les professionnels que les passionnés de technologies avancées. Grâce à l’IA intégrée, les utilisateurs bénéficient de vitesses de traitement inédites. GEEKOM met ici en avant une solution compacte et élégante, parfaite pour le bureau ou la maison.

Les caractéristiques techniques innovantes du A9 Mega

Sous le capot, l’A9 Mega affiche des chiffres impressionnants. Il embarque le processeur AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 avec une puissance de 120 W TDP. Ce composant assure des performances IA atteignant 126 TOPS, parfaites pour le traitement local de données. Voici les points forts techniques :

128 Go de RAM LPDDR5X-8000MHz pour une réactivité exceptionnelle ;

LPDDR5X-8000MHz pour une réactivité exceptionnelle ; Deux emplacements SSD PCIe Gen4 pour une capacité de stockage modulable ;

pour une capacité de stockage modulable ; Une conception compacte qui ne fait aucun compromis sur la puissance.

Cet ordinateur cible notamment les développeurs et chercheurs en IA, mais aussi les créateurs en quête de rapidité et d’efficacité.

Lancement à l’IFA 2025 et offres exclusives sur Kickstarter

Le A9 Mega fait une entrée remarquée à l’IFA 2025, l’un des plus grands salons mondiaux. GEEKOM diffuse en direct la présentation de son produit phare depuis Berlin. De plus, les premiers exemplaires sont disponibles dès maintenant sur Kickstarter à des prix très attractifs. Les visiteurs peuvent également découvrir la nouvelle gamme d’ordinateurs portables puissants signés GEEKOM, conçus pour répondre aux besoins des professionnels et créatifs nomades.

Avec son A9 Mega, GEEKOM confirme sa place parmi les leaders de l’informatique compacte. Sa technologie IA de pointe, ses performances exceptionnelles et son lancement mondial marquent une nouvelle étape pour les mini-ordinateurs. Les visiteurs de l’IFA 2025 pourront constater par eux-mêmes l’innovation signée GEEKOM. N’attendez pas pour profiter de l’offre Kickstarter et donner un nouveau souffle à votre productivité.

Lisez notre dernier article tech : Le Wi-Fi peut-il vous suivre à la trace ?