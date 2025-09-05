Actualités

Blitzcrank, le golem de vapeur de LoL rejoint le roster de 2XKO

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 4 septembre 2025
2 minutes de lecture
blitzcrank-2xko

On n’est plus qu’à quelques jours de la bêta de 2XKO, le jeu de combat 2v2 de Riot Games. Le studio derrière League of Legends a donc réservé une surprise de dernière minute pour sa communauté : un autre personnage. Et ce n’est pas n’importe qui : l’atypique Blitzcrank, le golem de vapeur lui-même, rejoint le roster de 2XKO in extremis, avec des movesets à en faire pâlir plus d’un joueur…

Voir aussi : Lucy, l’héroïne de Cyberpunk: Edgerunners, dévoile enfin son arsenal dans Guilty Gear -Strive- !

Enfin un grappler dans 2XKO avec Blitzcrank ! 

Il y a des annonces qui marquent un tournant, et celle-ci en fait partie. Teasé la semaine dernière, Riot Games a enfin confirmé que Blitzcrank, le colosse mécanique adoré (et redouté) des joueurs de League of Legends, rejoint officiellement le roster jouable de 2XKO. La révélation s’accompagne d’un trailer publié il y a quelques heures, confirmant également sa présence dans la bêta fermée du jeu ce 9 septembre 2025 sur PC.

Cette annonce n’est pas une totale surprise : une fuite avait déjà mis la puce à l’oreille des fans la semaine dernière. Mais désormais, c’est officiel : Blitzcrank sera bien dans 2XKO, aux côtés d’Ahri, Vi, Jinx, Darius, Ekko, Illaoi, Braum et Yasuo. Nous avons également un premier aperçu du golem en action, grâce à la bande-annonce.

Sans surprise, le gameplay de Blitzcrank tourne autour de l’utilisation de sa technique “Rocket Grab”, issue de League of Legends. Grappler-né, il peut choper son adversaire avec ses mains allongeables pour ensuite le ramener vers lui. Et, si ce dernier n’arrive pas à bloquer le coup, Blitzcrank peut directement enchaîner un combo après le Rocket Grab.

Mais ce qui est particulièrement effrayant avec ce mouvement, c’est qu’il permet même de choper les ennemis, même si l’attaque est bloquée. Cela signifie certainement que la meilleure option dans cette situation, en tant que défenseur, est de continuer à bloquer. Blitzcrank semble également disposer d’une puissante prise de commande, permettant de briser la garde.

Il semblerait également que Blitzcrank ait accès à “Mana Barrier”. Reprenant directement son passif de LoL, cette capacité lui confère une résistance supplémentaire dans les moments critiques en lui donnant une armure. Enfin, Power Fist et Static Field sont également de la partie, faisant de Blitzcrank un grappler redoutable. 

Voyez par vous-même : 

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 4 septembre 2025
2 minutes de lecture
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

Precisely présente de nouveaux agents IA pour garantir l’intégrité des données en entreprise.
Precisely Data Integrity Suite : une avancée majeure pour des données fiables
il y a 34 minutes
james-bond-007-first-light
James Bond 007: First Light dévoile son gameplay et sa date de sortie lors du dernier State of Play
il y a 1 heure
L’iSteady V3 Ultra de Hohem apporte des innovations majeures pour la vidéo sur smartphone.
iSteady V3 Ultra : une avancée remarquable pour la vidéo mobile
il y a 2 heures
marvel-zombies
Marvel Zombies : MCU se met dans l’horreur et le gore dans sa nouvelle série animée
il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page