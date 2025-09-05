Blitzcrank, le golem de vapeur de LoL rejoint le roster de 2XKO

On n’est plus qu’à quelques jours de la bêta de 2XKO, le jeu de combat 2v2 de Riot Games. Le studio derrière League of Legends a donc réservé une surprise de dernière minute pour sa communauté : un autre personnage. Et ce n’est pas n’importe qui : l’atypique Blitzcrank, le golem de vapeur lui-même, rejoint le roster de 2XKO in extremis, avec des movesets à en faire pâlir plus d’un joueur…

Enfin un grappler dans 2XKO avec Blitzcrank !

Il y a des annonces qui marquent un tournant, et celle-ci en fait partie. Teasé la semaine dernière, Riot Games a enfin confirmé que Blitzcrank, le colosse mécanique adoré (et redouté) des joueurs de League of Legends, rejoint officiellement le roster jouable de 2XKO. La révélation s’accompagne d’un trailer publié il y a quelques heures, confirmant également sa présence dans la bêta fermée du jeu ce 9 septembre 2025 sur PC.

Cette annonce n’est pas une totale surprise : une fuite avait déjà mis la puce à l’oreille des fans la semaine dernière. Mais désormais, c’est officiel : Blitzcrank sera bien dans 2XKO, aux côtés d’Ahri, Vi, Jinx, Darius, Ekko, Illaoi, Braum et Yasuo. Nous avons également un premier aperçu du golem en action, grâce à la bande-annonce.

Sans surprise, le gameplay de Blitzcrank tourne autour de l’utilisation de sa technique “Rocket Grab”, issue de League of Legends. Grappler-né, il peut choper son adversaire avec ses mains allongeables pour ensuite le ramener vers lui. Et, si ce dernier n’arrive pas à bloquer le coup, Blitzcrank peut directement enchaîner un combo après le Rocket Grab.

Mais ce qui est particulièrement effrayant avec ce mouvement, c’est qu’il permet même de choper les ennemis, même si l’attaque est bloquée. Cela signifie certainement que la meilleure option dans cette situation, en tant que défenseur, est de continuer à bloquer. Blitzcrank semble également disposer d’une puissante prise de commande, permettant de briser la garde.

Il semblerait également que Blitzcrank ait accès à “Mana Barrier”. Reprenant directement son passif de LoL, cette capacité lui confère une résistance supplémentaire dans les moments critiques en lui donnant une armure. Enfin, Power Fist et Static Field sont également de la partie, faisant de Blitzcrank un grappler redoutable.

Voyez par vous-même :