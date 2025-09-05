Actualités

Precisely Data Integrity Suite : une avancée majeure pour des données fiables

Precisely présente de nouveaux agents IA pour garantir l’intégrité des données en entreprise.

Le monde des données ne cesse d’évoluer. Face à cet enjeu, Precisely dévoile de nouvelles solutions pour renforcer la fiabilité et la sécurité des données dans les entreprises. Grâce à la Precisely Data Integrity Suite enrichie d’agents IA et d’un Copilote conversationnel, chaque entreprise peut mieux contrôler, comprendre et exploiter ses informations stratégiques. Découvrons comment ces innovations transforment le quotidien des professionnels de la donnée.

Nouvelle génération d’agents IA pour l’intégrité des données

Les nouveaux agents IA de la Precisely Data Integrity Suite automatisent les tâches complexes liées à l’intégrité des données. Ils prennent en charge :

  • L’intégration des données sur différentes plateformes, du mainframe au cloud.
  • La découverte et classification automatique des données sensibles et stratégiques.
  • L’amélioration de la qualité des données grâce à des actions intelligentes de normalisation et de standardisation.
  • L’enrichissement avec du contexte géospatial pour des analyses plus précises.

Chaque agent fonctionne en toute autonomie mais avec des garde-fous pour garantir la conformité et la sécurité. L’utilisateur définit les paramètres ; chaque décision reste explicable et traçable.

Le Copilote Precisely : simplifier la gestion des données

Le Copilote Precisely offre une interface naturelle. Cela permet aux utilisateurs, qu’ils soient techniques ou métiers, de dialoguer facilement avec la plateforme. Ils peuvent lancer des demandes complexes ou automatiser des tâches simplement avec des phrases en langage naturel.

Ainsi, la gestion des données devient plus accessible, même sans expertise technique poussée. En plus, tout en bénéficiant de l’automatisation, les utilisateurs gardent le contrôle final sur les processus.

Des processus automatisés et sécurisés pour les entreprises

L’automatisation ne sacrifie ni la sécurité ni la conformité. Avec la Data Integrity Suite, chaque action est enregistrée. Les politiques de sécurité et les exigences métiers restent respectées.

Grâce à l’écosystème Precisely AI, les modèles d’IA de l’entreprise sont connectés à des données fiables. On garantit ainsi l’exactitude et la pertinence des analyses, tout en favorisant l’innovation rapide.

Pour conclure, la Precisely Data Integrity Suite marque une nouvelle étape. Elle combine IA autonome, automatisation et supervision humaine pour offrir des données fiables à grande échelle. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation, tout en maîtrisant la qualité des informations qui alimentent leur croissance.

