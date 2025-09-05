James Bond 007: First Light dévoile son gameplay et sa date de sortie lors du dernier State of Play

Il était apparu brièvement au State of Play de juin, et maintenant, il a eu droit à sa propre émission dédiée ! Pas plus tard que mercredi dernier, IO Interactive a présenté son prochain titre James Bond 007: First Light, lors d’une édition spéciale du State of Play. Le développeur a une vidéo de gameplay de 30 minutes, rappelant vaguement un certain espion chauve…plus de détails ci-dessous.

Voir aussi : Solo Leveling: Arise OVERDRIVE : la date de sortie et les détails du gameplay sont dévoilés

James Bond 007: First Light : un gameplay à la Hitman x Uncharted ?

Présenté durant le State of Play du 3 septembre 2025, James Bond 007: First Light se dévoile dans une longue séquence de gameplay d’une trentaine de minutes. Dès les premières secondes, on découvre un Bond jeune et audacieux, pris entre infiltration subtile, gadgets innovants et poursuites spectaculaires.

La démo nous plonge dans un Bond encore novice, entraîné par le MI6. IO Interactive adapte sa recette signature — repérage, déguisements, infiltration, possibilités multiples — dans un cadre hautement cinématographique. On peut voir notamment une demeure luxueuse en Slovaquie, l’Aston Martin (signature des films james Bond) ou encore un assaut aéroportuaire explosif.

Le gameplay met en valeur des outils typiques de l’agent secret : piratage, brouillage, crochetage… Il mise également sur l’interaction environnementale pour créer des distractions intelligentes (verres renversés, pannes ciblées). On peut jouer en mode furtif ou passer au corps-à-corps ou aux tirs precise en TPS, selon le besoin. En alternant infiltration et moments de pure action, James Bond 007 First Light semble au premier regard être un mélange réussi entre Hitman et Uncharted. Et un mélange plutôt réussi, s’il vous plaît.

Même si First Light semble moins hermétique que les titres Hitman, IO Interactive a conservé cette liberté chère aux joueurs d’infiltration systémique. Idéal pour séduire un public plus large tout en conservant un cœur exigeant. Le studio a également régalé les joueurs en annonçant une édition Legacy, ainsi que la date de sortie officielle de 007 First Light : le 27 mars 2026.

Vous pouvez voir l’entièreté de la vidéo de gameplay ci-dessous :