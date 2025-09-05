iSteady V3 Ultra : une avancée remarquable pour la vidéo mobile

La création de vidéos sur smartphone connaît une vraie révolution. Avec le nouveau iSteady V3 Ultra, Hohem pose un jalon dans le monde des stabilisateurs. Grâce à l’intelligence artificielle et des fonctions uniques, ce stabilisateur ouvre de nouvelles possibilités, aussi bien pour les amateurs que les professionnels.

Une nouvelle génération de stabilisateur IA pour smartphones

Le iSteady V3 Ultra marque une avancée notable. Il intègre un écran tactile de 1,22 pouce. Ce dispositif permet de contrôler toutes les fonctions facilement et sans boutons physiques. Ainsi, Hohem simplifie la prise de vue, offrant une expérience plus fluide et intuitive.

L’élément clé reste le système de suivi IA de 2 mégapixels. Grâce à lui, le stabilisateur suit automatiquement des personnes, des animaux ou des objets en mouvement. Que ce soit pour filmer un animal espiègle ou suivre un geste rapide, la capture reste précise.

Les innovations phares de l’iSteady V3 Ultra de Hohem

Hohem propose ici une machine puissante et intelligente. Parmi les nouveautés marquantes, on trouve :

Écran tactile pour des réglages rapides et un aperçu en temps réel.

pour des réglages rapides et un aperçu en temps réel. Suivi multimodal capable de reconnaître les gestes de la main.

capable de reconnaître les gestes de la main. Liberté de création accrue, même lors de prises de vue à distance.

Stabilisation panoramique à 360°, idéale pour les vidéos dynamiques.

Ces améliorations transforment la manière de réaliser des vidéos extérieures ou de groupe. Plus besoin d’assistance : le stabilisateur fait tout, même à dix mètres du sujet.

Des performances avancées pour la création de contenu mobile

Grâce à l’algorithme avancé de stabilisation, l’iSteady V3 Ultra garantit des images nettes même en bougeant. Les créateurs de contenu peuvent courir, grimper ou danser sans craindre les flous. Cet appareil s’adresse autant aux vidéastes de loisirs qu’aux professionnels exigeants.

Sa capacité à reconnaître et suivre plusieurs cibles, alliée à son écran tactile, fait de lui un outil complet pour tous types de productions.

En résumé, le iSteady V3 Ultra change la donne pour la vidéo mobile. Grâce à ses innovations IA et sa facilité d’utilisation, il s’impose comme un allié pour immortaliser chaque moment important. Ce nouveau stabilisateur signé Hohem sera disponible en Europe, en ligne et chez de nombreux distributeurs dès cet automne.

