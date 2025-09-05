Marvel Zombies : MCU se met dans l’horreur et le gore dans sa nouvelle série animée

Visages familiers, ambiance apocalyptique et humour noir : tels sont les mots d’ordre pour la première bande-annonce de Marvel Zombies. La mini-série animée TV-MA promet déjà de bousculer les codes du MCU, notamment avec la forte présence du gore à chaque plan. Et c’est pour bientôt !

Imaginez vos Avengers préférés, corrompus par un virus zombie, transformés en créatures voraces. C’est exactement ce que propose Marvel Zombies, spin-off animé né de l’épisode What If… Zombies?! sorti en 2021. La série comptera quatre épisodes seulement, mais chacun s’annonce chargé en hémoglobine et en clins d’œil assumés aux comics cultes de Robert Kirkman.

La grande nouveauté : il s’agit du tout premier projet d’animation classé TV-MA dans l’histoire du MCU. Autrement dit, Marvel assume ici la violence graphique, la peur viscérale et un ton radicalement plus sombre que dans ses productions habituelles. Un pari audacieux, dans un monde cinématographique où tout le monde hurle au lissage des récits.

Une bande-annonce sanglante et surprenante pour Marvel Zombies

Dévoilé il y a quelques heures, le trailer donne déjà le ton : explosions gore, affrontements viscéraux et héros en lambeaux. On y voit notamment Spider-Man décapitant des zombies à coups de toile, ou encore Captain America et la Sorcière Rouge zombifiée. L’humour noir, parfois grotesque, vient casser la brutalité de certaines scènes. Le tout, porté par une animation nerveuse, accentuant cette atmosphère cauchemardesque.

Vous pouvez apprécier la bande-annonce de Marvel Zombies dans la vidéo ci-dessous :

Le casting de la série est également prometteur. Aux côtés de Yelena Belova, Ms. Marvel ou encore Kate Bishop, on découvre Blade Knight, fusion étonnante entre Blade et Moon Knight. Ce dernier est doublé par Todd Williams (et non Mahershala Ali, toujours attendu pour le film live-action en retard). Côté voix, Elizabeth Olsen, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu ou encore Hailee Steinfeld reprendront leurs rôles respectifs.

Plus qu’une parenthèse sanglante, Marvel Zombies ouvre la voie à des récits plus matures pour le MCU. Reste à voir si la série sera capable de séduire son public, quand elle sortira le 24 septembre 2025, en exclusivité sur Disney+.