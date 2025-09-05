Le SSAI interactive OTT booste les revenus avec une expérience enrichie

Les publicités interactives prennent un nouvel élan dans le monde du streaming. G-Mana et VisualOn, deux experts reconnus, lancent une solution SSAI interactive OTT. Ce nouvel outil promet des revenus accrus et une expérience enrichie sur toutes les plateformes. Découvrez comment cette innovation peut transformer la publicité pour les diffuseurs et chaînes FAST.

Une solution SSAI interactive révolutionne la publicité OTT et CTV

La nouvelle solution SSAI interactive de G-Mana et VisualOn s’adresse aux chaînes TV connectées et plateformes OTT. Grâce à l’intégration unique de technologies, les diffuseurs peuvent désormais proposer des publicités dynamiques, non intrusives, mais surtout engageantes.

G-Mana propose une plateforme SSAI qui détecte les opportunités publicitaires en temps réel. De son côté, VisualOn garantit une lecture vidéo fluide, quel que soit l’appareil. Ensemble, ils créent une expérience publicitaire sans coupure pour les téléspectateurs.

Des formats publicitaires interactifs pour capter l’audience en continu

L’offre SSAI interactive OTT ouvre la porte à de nombreux formats publicitaires innovants. Les diffuseurs peuvent insérer des overlays, images incrustées, parrainages ou formes interactives directement, sans toucher au lecteur vidéo.

Publicités en superposition (overlays)

Formes en L autour du contenu

Images dans l’image pour plus d’immersion

Parrainages dynamiques en temps réel

Résultat : l’engagement des audiences reste fort et les interruptions sont minimisées.

Transparence et performances optimales sur toutes les plateformes

La solution SSAI interactive OTT ne s’arrête pas à l’interactivité. Elle offre aussi une transparence totale sur les performances publicitaires. Les éditeurs accèdent à des statistiques en temps réel pour comprendre les comportements et ajuster leurs campagnes instantanément.

Grâce à un déploiement cloud, la gestion est simplifiée. Il n’est plus nécessaire de modifier le lecteur ou d’installer plusieurs SDK. Ainsi, l’intégration est rapide et sans douleur pour les équipes techniques.

Pour conclure, la solution SSAI interactive OTT développée par G-Mana et VisualOn ouvre une nouvelle ère. Elle facilite la monétisation intelligente tout en garantissant une expérience premium pour l’utilisateur. Les chaînes, éditeurs et diffuseurs disposent ainsi d’un outil flexible pour renforcer leur stratégie et augmenter leur chiffre d’affaires.

