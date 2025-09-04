Unmourned : le jeu d’horreur psychologique dévoile sa date de sortie dans un nouveau trailer

Le dernier trimestre de 2025 sera riche en frissons ! En parallèle à la sortie de Silent Hill f, le studio Codebros va contribuer à nourrir la scène horrifique avec son survival-horror psychologique, baptisé Unmourned. On a déjà eu droit à un trailer de gameplay il y a 6 mois, et aujourd’hui, en voici un autre, dévoilant la date de sortie du jeu. Âmes sensibles s’abstenir !

Au vu du trailer, le jeu s’impose comme une expérience sensorielle où la peur et l’angoisse dominent chaque seconde. Dès les premières secondes, l’ambiance sonore frappe par son efficacité : craquements, respirations haletantes et bruits sourds. Chaque plan installe également une impression d’instabilité, renforçant la thématique centrale du jeu : la fragilité de la santé mentale.

Dans Unmourned, les joueurs incarneront le personnage de Jason. En emménageant dans une ancienne maison aux allures ordinaires, il découvre que le lieu recèle un passé sombre et troublant. En effet, la maison a été le théâtre de disparitions mystérieuses et d’événements paranormaux que ses précédents occupants ont tenté d’ignorer.

Tout en explorant les pièces, Jason est victime de visions cauchemardesques, le faisant basculer entre le réel et l’illusion. Il voit alors des silhouettes fantomatiques, entend des murmures indéchiffrables, et des objets familiers semblent changer de forme ou de position. Le joueur, à travers les yeux de Jason, doit découvrir la vérité derrière ces disparitions. Et, en même temps, en essayant de préserver sa propre santé mentale.

Côté gameplay, le jeu met en avant un système de sanité, influençant la perception du protagoniste. Plus Jason s’aventure dans les zones sombres, plus sa vision se déforme et plus le joueur est confronté à des illusions. Mais en même temps, l’histoire se dévoile progressivement à travers des interactions avec l’environnement. Le joueur pourra donc reconstituer le passé tragique de la maison et de ses anciens occupants.

Unmourned vous donne rendez-vous le 17 novembre 2025 sur PC via Steam. Une démo du jeu est déjà disponible pour les plus audacieux d’entre nous.