Stellar Tech crée une alliance puissante pour les créateurs au Benelux

Stellar Tech frappe fort sur le marché de l’influence. Cette entreprise européenne vient d’annoncer le rachat de Join, une plateforme néerlandaise reconnue, pour fusionner avec Creatorz, sa propre marketplace. Le but ? Devenir la place de marché numéro un pour les créateurs de contenu au Benelux. Découvrons ce que cela change pour les marques et les créateurs.

L’acquisition de Join par Stellar Tech : une étape stratégique

Avec cette acquisition, Stellar Tech poursuit sa stratégie de croissance. Après avoir intégré Influo et IROIN®, la société renforce encore sa position. Join apporte une technologie basée sur l’IA et un vaste réseau de grandes marques. Ce rachat permet à Stellar Tech de combiner expertise locale et innovation, tout en élargissant sa communauté de créateurs.

Création de la plus grande marketplace de créateurs au Benelux

La fusion entre Join et Creatorz crée désormais la plus grande marketplace au Benelux pour les collaborations marques/créateurs. Les entreprises ont accès à une plateforme unifiée, simple et efficace. Cette marketplace rassemblera des milliers de créateurs issus de Belgique et des Pays-Bas. Elle s’appuie sur une technologie fiable et des outils performants pour trouver, gérer et mesurer les campagnes d’influence.

Les nouvelles synergies pour marques et créateurs de contenu

Grâce à cette alliance, les avantages sont nombreux :

Une offre variée de créateurs, des micro-influenceurs aux spécialistes UGC

Des collaborations rapides et flexibles adaptées aux besoins actuels

Un accès facilité pour les marques à une base de créateurs très large

Une technologie d’analyse pour mieux mesurer le succès des campagnes

Paolo Martorino et Edwin Knip, fondateurs de Join, rejoignent la direction de Creatorz. Leur vision et leur expertise locale renforcent l’innovation de la nouvelle entité.

En résumé, Stellar Tech s’impose comme le leader de l’influence au Benelux. L’entreprise rassemble sur une seule plateforme les marques et créateurs, favorisant des collaborations efficaces. Avec cette fusion, elle prépare aussi le terrain pour façonner l’économie des créateurs de demain. C’est un vrai tournant pour tous les acteurs du marketing d’influence en Europe.

Lisez notre dernier article tech : Apple Watch Ultra 3 : une montre taillée pour l’aventure et l’innovation