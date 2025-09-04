Test Roborock F25 ACE Combo : l’aspirateur laveur qui remplace tout, sauf votre balai de sorcier

Dans un marché où l’aspirateur balai ne cesse de se réinventer, Roborock bouscule les habitudes avec un modèle qui promet de tout faire, ou presque. Reconnue pour ses robots intelligents, la marque chinoise investit désormais le terrain des appareils polyvalents pour le nettoyage des sols. Le F25 ACE Combo incarne cette ambition : un appareil multifonction, pensé pour répondre aux besoins du quotidien, sans sacrifier l’efficacité ni le confort d’usage. Mais ces promesses tiennent-elles face à la réalité de l’entretien domestique ? Nous avons testé ce modèle sur le terrain pour vous livrer un avis sans compromis.

Présentation du F25 ACE Combo : l’aspirateur tout-en-un de Roborock

Avec le F25 ACE Combo, Roborock change de terrain de jeu. Fini les robots 100 % autonomes : place à un aspirateur-balai modulable, conçu pour séduire ceux qui veulent garder le contrôle… sans se compliquer la vie. Ce modèle ambitionne de tout faire. Et pour cause : derrière ce nom un peu barbare se cache un appareil 5-en-1 qui combine aspiration classique, nettoyage humide, aspirateur à main, embouts pour les interstices et même un mode anti-acariens. Le tout dans un seul produit.

Ce qui frappe dès la première approche, c’est la promesse de simplicité. Roborock a pensé son F25 ACE Combo comme un couteau suisse du ménage, capable de s’adapter à chaque situation : une miette sous la table ? Un accident culinaire sur le carrelage ? Une trace de pas dans l’entrée ? Le F25 est censé tout gérer, sans changer de machine, seulement d’embout.

L’objectif est clair : proposer un appareil unique pour tout l’entretien des sols, capable de remplacer l’aspirateur traditionnel, la serpillière et même certains outils spécialisés. C’est aussi ce qui le distingue de ses concurrents directs comme Dyson, qui misent encore beaucoup sur des produits séparés.

Mais derrière cette polyvalence affichée, se pose une question essentielle : la performance est-elle au rendez-vous sur tous les fronts ? C’est ce que nous allons découvrir dans les sections suivantes.

Fiche technique et fonctions innovantes

Le F25 ACE Combo affiche une fiche technique solide qui témoigne du sérieux de Roborock sur ce segment. L’appareil combine aspiration puissante, fonctionnalités intelligentes et technologies maison pensées pour améliorer l’expérience utilisateur.

Des chiffres qui parlent

Côté moteur, le F25 développe une puissance d’aspiration jusqu’à 25 000 Pa en mode balai. C’est dans la moyenne haute pour un aspirateur de cette catégorie, et suffisant pour venir à bout des saletés du quotidien. L’autonomie annoncée varie entre 30 minutes et 1h30, en fonction du mode sélectionné (aspiration seule ou lavage combiné). En pratique, on atteint facilement 45 à 60 minutes en usage mixte, ce qui permet de nettoyer un appartement complet en une seule session.

Un appareil vraiment 5-en-1

Là où le F25 se distingue, c’est dans sa modularité. Grâce à un système de têtes interchangeables, on peut passer :

du mode aspirateur-balai au mode laveur de sol , équipé d’un rouleau rotatif humide,

, équipé d’un rouleau rotatif humide, au format aspirateur à main , pratique pour les meubles ou la voiture,

, pratique pour les meubles ou la voiture, aux embouts pour interstices ou textiles,

ou textiles, jusqu’à un mode anti-acariens, avec filtre HEPA intégré.

Tout cela se fait sans outil, simplement par clipsage. Le changement d’embout est rapide, fiable, et ne nécessite aucun démontage compliqué. Le moteur central, assez léger (environ 860 g), se fixe directement sur chaque module.

Des technologies maison

Roborock ne se contente pas de la puissance brute. Le F25 embarque plusieurs technologies propriétaires :

JawScrapers : une innovation pour éviter l’enchevêtrement des cheveux,

: une innovation pour éviter l’enchevêtrement des cheveux, SlideTech 2.0 : aide motorisée pour un déplacement fluide,

: aide motorisée pour un déplacement fluide, Auto-nettoyage du rouleau avec séchage intégré,

du rouleau avec séchage intégré, Rappel vocal des étapes d’entretien,

des étapes d’entretien, Et bien sûr, une application mobile pour quelques réglages, bien que celle-ci reste limitée (nous y reviendrons).

L’ensemble donne une machine à la fois intelligente et pratique, pensée pour simplifier le quotidien, tout en maintenant un bon niveau de performance.

Design et prise en main au quotidien du F25 ACE Combo

Dès le déballage, le F25 ACE Combo impressionne par sa présentation bien pensée. Chaque accessoire est identifié, rangé avec soin, et l’installation se fait en quelques minutes, sans tournevis ni casse-tête. On sent que Roborock a voulu viser large, y compris les utilisateurs peu à l’aise avec la technologie.

Un design sobre mais massif

Visuellement, le F25 ACE Combo reste discret et moderne. Pas de lignes futuristes ni de couleurs flashy, mais un mélange de plastique brillant et mat qui lui permet de se fondre dans n’importe quel intérieur. Seul bémol : l’ensemble occupe un peu de place. La station de charge, qui sert aussi de base de rangement, est plus volumineuse que la moyenne.

Mais cette occupation d’espace est largement compensée par un avantage majeur du modèle Combo : vous n’avez besoin que d’un seul appareil. Contrairement au F25 classique qui se limite au lavage des sols, la version ACE Combo permet aussi une aspiration complète. Plus besoin de jongler entre un aspirateur et un laveur, ni de multiplier les prises ou les stations de recharge. C’est un vrai gain de place et de confort au quotidien.

Une prise en main intuitive

Le moteur, bien qu’un peu lourd lorsqu’il est utilisé seul (notamment en mode aspirateur à main), reste équilibré une fois monté sur la base principale. Les têtes se changent facilement, avec un système de clips solide. Même après plusieurs utilisations, rien ne semble fragile ou brinquebalant.

L’écran intégré à l’appareil, bien que basique, affiche l’essentiel : niveau de batterie, mode activé, rappels d’entretien. C’est suffisant, surtout que les alertes vocales guident l’utilisateur sans être envahissantes. L’application mobile, elle, reste gadget dans ce cas précis. Utile pour quelques réglages, mais dispensable pour l’usage quotidien.

En pratique, on prend rapidement le coup de main. Même les roues motorisées du mode laveur, qui surprennent un peu au début, deviennent une aide précieuse pour manipuler l’appareil sans effort.

Le Roborock F25 ACE Combo est-il vraiment efficace sur parquet et carrelage ?

La vraie question, c’est celle-là : nettoie-t-il vraiment bien ? Nous avons testé le F25 ACE Combo sur parquet et carrelage, en usage quotidien. Résultat : oui, il est redoutablement efficace, que ce soit pour aspirer ou laver.

Aspiration : la poussière n’a aucune chance

Avec sa lumière verte intégrée à la Dyson, l’aspirateur traque visuellement la poussière. C’est ludique, mais surtout pratique. La puissance de 25 000 Pa avale miettes, poils, cheveux sans rechigner. Le mode Auto adapte la force selon la surface. Sur parquet, ça glisse tout seul. Sur tapis fins, ça accroche juste ce qu’il faut. La maniabilité est top.

Lavage : une vraie serpillère motorisée

En mode laveur, il élimine les tâches courantes en un passage. Même les traces plus grasses cèdent après un second aller-retour. Le rouleau humide fait le boulot, tandis que l’appareil gère seul la dose d’eau et de produit. Et comme il aspire en même temps, pas besoin de passer deux fois. Et surtout le système est motorisé, pas besoin de faire d’effort pour le déplacer, il avance et recule à votre place.

Modulable et réactif

Changer d’embout pour passer à un coin ou une plinthe prend quelques secondes. Les têtes sont fiables, le système de fixation bien conçu. On peut nettoyer un sol, un meuble, un coussin… avec le même appareil. Une vraie polyvalencesans tricherie.

Et les tapis ?

Sur les tapis, notamment courts, il s’en sort mieux qu’attendu. Le rouleau n’est pas conçu pour les gros poils, mais avec l’embout adapté, on obtient un résultat très correct.

Quelle autonomie et quel entretien pour le Roborock F25 ACE Combo ?

Peut-il nettoyer tout un appartement en une seule charge ?

Oui, sans problème. En usage mixte (aspiration + lavage), comptez 45 à 60 minutes d’autonomie, largement suffisant pour un appartement moyen. En mode aspiration seul, on monte jusqu’à 1h30 en mode éco. Le mode Auto, par défaut, ajuste l’intensité selon le sol, optimisant l’autonomie sans trop y penser.

L’entretien est-il vraiment simple ?

C’est l’un de ses atouts. Tout est accessible facilement : bac à poussière, réservoirs d’eau (740 ml propre, 720 ml sale), filtres… Et surtout, en mode laveur, le rouleau se nettoie et se sèche automatiquement sur la base. Il suffit de penser à vider l’eau sale après usage pour éviter les odeurs. Un oubli peut coûter cher au nez, mais en routine, c’est rapide et propre.

Une machine bien pensée pour durer

Les matériaux inspirent confiance. Même après plusieurs cycles, aucun signe d’usure prématurée. Le produit est clairement conçu pour une utilisation régulière sans prise de tête.

Conclusion : faut-il vraiment craquer pour le Roborock F25 ACE Combo ?

Oui, sans hésiter. Le F25 ACE Combo réussit ce que peu de modèles savent faire : remplacer à la fois un aspirateur balai et un laveur de sol, sans compromis sur la performance. Sa polyvalence est son atout majeur. On gagne de la place, du temps, et on évite d’avoir deux appareils dans les pattes.

Il est puissant, efficace, simple à entretenir et pensé pour un usage quotidien. Bien sûr, tout n’est pas parfait : son gabarit reste imposant et les fonctions connectées sont accessoires. Mais l’essentiel est là : un appareil unique pour tout nettoyer, qui convainc aussi bien par sa robustesse que par son intelligence d’usage.