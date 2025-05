Test – Roborock F25 RT : un aspirateur laveur efficace et abordable

Roborock s’est forgé une solide réputation avec ses robots aspirateurs intelligents, mais la marque chinoise s’est récemment diversifiée avec une nouvelle gamme d’aspirateurs laveurs sans fil, destinée à concurrencer les références du marché comme Tineco, Dreame ou encore Bissell. Parmi ces modèles, le Roborock F25 RT se positionne comme une solution économique et compacte pour ceux qui souhaitent une solution 2-en-1 : aspirer et laver les sols en un seul passage, sans avoir à manipuler plusieurs appareils.

Dans ce test, nous passons au crible les qualités, les défauts, la maniabilité et les performances du Roborock F25 RT, modèle d’entrée de gamme de la nouvelle série F25. Que vaut-il vraiment ? Est-il suffisant pour un usage quotidien dans un petit logement ? Réponse ci-dessous.

Présentation générale : un appareil simple, mais bien conçu

Le Roborock F25 RT reprend les grandes lignes du design des aspirateurs balais modernes. Avec un poids d’environ 4 kg, il se montre relativement léger et maniable, tout en intégrant un rouleau motorisé, deux réservoirs (eau propre et eau sale), ainsi qu’un système de nettoyage automatique du rouleau. L’esthétique est sobre et épurée, dans les tons noir et gris, avec une poignée ergonomique sur le dessus et un écran LED affichant le niveau de batterie et les alertes d’entretien.

Il s’agit d’un appareil de type « wet & dry », c’est-à-dire capable d’aspirer la poussière et les liquides tout en lavant les sols. Ce positionnement est aujourd’hui de plus en plus recherché par les utilisateurs urbains qui cherchent à gagner du temps et de l’espace.

Performances de nettoyage : bon niveau d’aspiration, lavage correct

L’aspiration du F25 RT repose sur une puissance de 20 000 Pa, ce qui est plus que respectable pour un appareil de ce format. En pratique, il se montre efficace sur les miettes, poussières, poils d’animaux et même certains liquides renversés. La brosse motorisée effectue un bon travail pour ramasser les saletés incrustées sur les sols durs.

Le système de lavage est basé sur un rouleau rotatif humide qui frotte le sol en continu, pendant qu’un système d’aspiration aspire l’eau sale. Le résultat est globalement satisfaisant : les sols sont propres après un seul passage, même si le nettoyage ne remplace pas un lavage manuel en profondeur pour les taches très incrustées.

Il est important de noter que le F25 RT n’est pas conçu pour les tapis ou moquettes. C’est un appareil exclusivement destiné aux sols durs : carrelage, parquet, stratifié ou vinyle.

Autonomie : 40 minutes au maximum

Côté batterie, le Roborock F25 RT intègre une batterie lithium-ion de 4000 mAh, qui offre une autonomie maximale de 40 minutes en mode eco. Cela peut paraître limité, mais c’est en réalité suffisant pour nettoyer environ 100 à 120 m² d’un seul tenant.

Cependant, il n’existe pas de mode turbo sur ce modèle, ce qui signifie que la puissance d’aspiration reste constante — un bon point pour la simplicité, mais cela limite les performances sur les sols très encrassés.

La recharge complète prend environ 3,5 heures via la station fournie. L’appareil ne dispose pas de batterie amovible, ce qui peut gêner ceux qui souhaiteraient doubler l’autonomie en changeant de batterie à mi-chemin.

Station de nettoyage : un vrai plus pour l’entretien

L’un des atouts du F25 RT est sa base de recharge qui fait également office de station de nettoyage. Une fois le ménage terminé, il suffit de replacer l’appareil sur sa base, d’appuyer sur le bouton de nettoyage automatique, et le rouleau sera rincé à l’eau claire, puis séché à l’air chaud.

Ce système, inspiré des robots laveurs de la marque, permet de garder l’appareil propre sans trop d’intervention manuelle. C’est un argument de poids face à des concurrents d’entrée de gamme qui nécessitent un nettoyage manuel du rouleau après chaque utilisation.

Ergonomie : simple et intuitive

Le Roborock F25 RT n’a pas d’application mobile ni de connectivité Wi-Fi, contrairement aux modèles plus onéreux de la marque. Cela simplifie son utilisation : tout se fait via les boutons physiques situés sur le manche. Les témoins sont clairs et visibles, même en pleine journée.

La poignée est agréable à prendre en main, et la tête pivotante permet de contourner les meubles sans effort. Grâce à son design vertical, l’appareil tient debout seul, ce qui facilite les pauses pendant le ménage.

Comparatif rapide avec les autres modèles F25

Pour mieux situer le F25 RT dans la gamme Roborock, voici un tableau récapitulatif :

Modèle Autonomie Capteurs DirTect Détergent auto Appli mobile Poids F25 RT 40 min Non Non Non 4,0 kg F25 LT 60 min Non Non Non 4,2 kg F25 60 min Oui Non Non 4,2 kg F25 ALT 60 min Oui Oui Non 4,7 kg F25 ACE 60 min Oui Oui Oui 4,7 kg

On constate que le F25 RT est le plus léger et le plus accessible, mais c’est aussi celui qui sacrifie le plus de fonctionnalités « intelligentes ».

Entretien et consommables

Le Roborock F25 RT nécessite un entretien régulier pour maintenir ses performances :

Nettoyage du rouleau : automatique via la station, mais un rinçage manuel de temps en temps est recommandé.

: automatique via la station, mais un rinçage manuel de temps en temps est recommandé. Vidange du réservoir d’eau sale : après chaque utilisation.

: après chaque utilisation. Remplissage de l’eau propre : nécessaire avant chaque session.

: nécessaire avant chaque session. Remplacement du filtre HEPA : tous les 3 à 6 mois selon l’utilisation.

: tous les 3 à 6 mois selon l’utilisation. Rouleau de nettoyage : remplaçable en cas d’usure.

Les consommables sont disponibles en ligne à des prix raisonnables (environ 10 € pour un filtre, 20 € pour un rouleau).

Conclusion

Le Roborock F25 RT s’adresse clairement à une cible urbaine, vivant dans un appartement ou une petite maison avec principalement des sols durs. Son prix abordable, sa facilité d’utilisation et ses performances correctes en font une excellente porte d’entrée dans le monde des aspirateurs laveurs.

Certes, il lui manque des fonctionnalités avancées (comme la connectivité ou les capteurs de saleté), mais pour un appareil de cette gamme, le contrat est rempli. Il nettoie efficacement, il s’entretient facilement, et il ne prend pas trop de place.

Si vous cherchez un appareil plus intelligent et plus autonome, les modèles F25 ALT ou ACE seront plus adaptés, mais aussi plus coûteux. Pour un usage quotidien basique, le F25 RT fait très bien l’affaire.

