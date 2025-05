Flytxt accélère la croissance de l’ia grâce à des alliances majeures

Flytxt, leader en technologies d’intelligence artificielle (IA), vient d’annoncer un tournant majeur. L’entreprise renforce sa présence mondiale grâce à de nouveaux partenariats stratégiques. L’objectif est clair : accélérer l’adoption de l’IA dans des secteurs clés, partout dans le monde. Cet élan coïncide avec l’événement SynergyX Partnership Day, organisé à Dubaï fin avril, où Flytxt a dévoilé sa nouvelle vision.

Flytxt lance des partenariats stratégiques mondiaux pour l’ia

Les nouveaux partenariats internationaux permettent à Flytxt d’étendre sa technologie dans trois zones majeures : l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie. Cette stratégie réunit innovation technologique et connaissance locale des marchés. À chaque région, ses partenaires stratégiques :

En Europe, PaaS GmbH intègre l’IA de Flytxt à ses offres Reach-Me.

Au Moyen-Orient, Gulf Investment and Development LLC cible la transformation digitale en Oman.

En Australie, ePrimus développera des applications d’IA dédiées aux télécommunications et à la finance.

En collaborant avec ces acteurs locaux, Flytxt construit un écosystème solide, adapté aux besoins de chaque marché.

L’innovation accélérée dans les secteurs clés grâce à l’ia

L’intégration de l’IA agentique de Flytxt accélère la transformation dans des domaines variés :

télécommunications

banque, finance et assurance

vente au détail

santé et administration

Grâce à ces alliances, l’IA de Flytxt sera utilisée dans de nouveaux cas d’usage. Elle aidera les entreprises à transformer leurs données en décisions automatiques et actions précises. Cela ouvre la voie à une création de valeur optimisée, aussi bien pour les entreprises que pour leurs clients.

Une technologie d’ia avancée pour des résultats précis

La force de Flytxt repose sur une technologie d’IA sophistiquée, fruit de dix ans de recherche avec l’IIT Delhi et le TNO néerlandais. Son moteur d’apprentissage fédéré gère des milliards de données, mais garantit la confidentialité et la conformité à la réglementation, notamment le RGPD en Europe. L’IA de Flytxt ne se contente plus d’analyser, elle raisonne, décide et agit. Cette capacité unique garantit des résultats précis dans tous les secteurs, avec une rapidité d’exécution remarquable.

En résumé, Flytxt continue d’innover et d’étendre l’adoption de son intelligence artificielle sur de nouveaux marchés clés. Ces partenariats stratégiques marquent une étape essentielle pour offrir une technologie fiable, évolutive et conforme, adaptée aux besoins de chaque industrie. Ainsi, Flytxt transforme la gestion des données et accélère la création de valeur pour tous.

