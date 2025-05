Bungie dévoile la date de sortie et le gameplay de « The Edge of Fate », la prochaine extension de Destiny 2

“Entrez dans l’inconnu.” C’est la première phrase que Bungie adresse aux fans de Destiny 2 en introduction à The Edge of Fate. Hier, la firme a dévoilé une nouvelle bande-annonce, dévoilant de nouveaux détails sur le gameplay et l’histoire de la prochaine extension du jeu. Date de sortie, intrigue, contenus additionnels…on fait le point dans cet article.

Destiny 2: The Edge of Fate : les nouveautés

Même si le projet Marathon est actuellement la première préoccupation de Bungie, le studio n’a pas oublié sa licence fétiche Destiny. Le studio a donc dévoilé une tonne d’informations sur la prochaine phase de Destiny 2 Year of Prophecy, notamment sur le gameplay et l’histoire de l’extension Edge of Fate.

Dans cette nouvelle extension, les Gardiens vont enquêter sur un mystérieux signal, qui s’avère être une invitation d’un membre des Neuf. Ces derniers sont des entités célestes mystérieuses existant depuis bien avant l’arrivée du Voyageur. Cette quête conduit les Gardiens sur la planète Kepler, où ils découvriront des vérités anciennes susceptibles de redéfinir leur avenir. “Entrez dans l’inconnu. Découvrez les secrets de Kepler et affrontez la force cosmique qui tire les fils de votre destin. Les Neufs vous appellent. Allez-vous répondre ?” dit Bungie dans la description de la bande-annonce.

Appréciez :

Côté gameplay, les joueurs auront accès au nouveau système d’armure 3.0. Conçu pour renforcer votre style de jeu, il permet de combiner deux pièces ou plus d’un ensemble donné, afin d’augmenter les dégâts des armes. Des bonus d’ensemble spéciaux seront disponibles pour pousser les capacités de construction plus loin.

Kepler joue également un grand rôle dans le gameplay de Destiny 2: The Edge of Fate. La planète regorgeant d’énergie de la matière noire, les Gardiens peuvent s’en alimenter et accéder à des capacités spéciales alimentées. Les voici :

Matterspark . Cette capacité permet de se transformer en une sphère d’énergie, facilitant la traversée de passages étroits. Elle peut également infliger des dégâts électriques aux ennemis.

. Cette capacité permet de se transformer en une sphère d’énergie, facilitant la traversée de passages étroits. Elle peut également infliger des dégâts électriques aux ennemis. Relocator Cannon . Elle utilise la technologie des Déchus pour téléporter le joueur à travers l’environnement de Kepler.

. Elle utilise la technologie des Déchus pour téléporter le joueur à travers l’environnement de Kepler. Mattermorph : combine l’énergie de la matière noire et de l’étincelle pour manipuler l’environnement et créer de nouveaux chemins.

Destiny 2: The Edge of Fate débarque le 15 juillet 2025, suivie d’un nouveau raid quatre jours après la sortie. En outre, Bungie a annoncé l’arrivée de deux extensions majeures par an, chacune accompagnée d’une mise à jour significative.

Voici la roadmap de sortie :

15 juillet 2025 : Lancement de The Edge of Fate.



: Lancement de The Edge of Fate. 9 septembre 2025 : Mise à jour Ash & Iron.



: Mise à jour Ash & Iron. 2 décembre 2025 : Sortie de l’extension Renegades.



: Sortie de l’extension Renegades. 3 mars 2026 : Mise à jour Shadow & Order.

En parlant de Destiny 2: Renegades, il s’agit de la deuxième extension majeure de l’année Year of Prophecy. Prévue pour le 2 décembre 2025, elle rend hommage à l’univers de Star Wars, tout en conservant la narration et le gameplay de Destiny. Les joueurs qui précommandent l’édition Ultimate de Year of Prophecy débloqueront le bundle Dark Side Legends, comprenant un ensemble d’armures Kylo Ren, Dark Vador et General Grevious.

Voir aussi : Voici Star Wars : Zero Company, le nouveau jeu solo au tour par tour d’EA

En attendant, nous vous invitons à regarder la bande-annonce de l’extension Destiny 2: Renegade dans la video ci-dessous :