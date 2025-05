ENNOVI-SealTech : une avancée clé pour la sécurité des véhicules électriques

L’innovation façonne l’avenir de la mobilité électrique. ENNOVI-SealTech est une nouvelle solution sur le marché pour améliorer la sécurité et la performance des véhicules électriques et hybrides. Cette technologie promet de grands changements dans l’assemblage des trains de transmission en rendant les systèmes plus sûrs et efficaces.

Une innovation pour le scellement des barres omnibus électriques

Les fuites de liquide de refroidissement représentent un défi majeur dans les transmissions électriques. ENNOVI-SealTech apporte une réponse moderne avec un système de scellement en instance de brevet. Cette technologie consiste à envelopper les barres omnibus dans une gaine thermorétractable ou à les protéger avec un ruban adhésif spécialisé. Ce procédé empêche efficacement les fuites tout en autorisant une grande flexibilité de conception. Grâce à ENNOVI-SealTech, de nombreuses applications deviennent possibles, notamment dans les moteurs, les onduleurs ou les interfaces de pompes à huile.

Avantages de la technologie ENNOVI-SealTech pour l’industrie

Comparée aux anciennes méthodes, la solution d’ENNOVI élimine la nécessité de post-traitements coûteux et longs. Plus besoin de joints toriques ou de joints en caoutchouc sujets à l’usure. ENNOVI-SealTech facilite la fabrication, réduit les coûts et améliore la fiabilité. En outre, son application rapide permet de gagner du temps, ce qui est un véritable atout pour les fabricants de véhicules électriques et hybrides. La technologie s’adapte aussi à de nombreux matériaux, comme le cuivre, l’aluminium ou différents plastiques utilisés dans l’industrie.

Une fiabilité accrue grâce à des tests et matériaux adaptés

La robustesse de ENNOVI-SealTech n’est pas qu’une promesse. Chaque solution est validée par des tests rigoureux. Ces essais incluent un vieillissement thermique à 150°C pendant 1 000 heures, et des cycles de choc thermique allant de -40°C à +150°C. Des tests d’étanchéité sont aussi réalisés selon la norme EN 60068-2. De plus, la technologie de scellement est compatible avec les formes et dimensions diverses, ce qui la rend très polyvalente dans le secteur automobile.

Ainsi, ENNOVI-SealTech s’impose comme une innovation majeure pour les professionnels de la mobilité électrique. Elle offre d’excellentes performances de scellement, une grande flexibilité et une compatibilité avec de nombreux matériaux. Elle répond ainsi parfaitement aux besoins actuels et futurs du marché. ENNOVI confirme son rôle de pionnier dans l’électrification des transports. Elle poursuit également son engagement pour des solutions toujours plus sûres et durables.

