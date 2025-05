ZENKI – Gestion de l’énergie domestique : une avancée positive avec l’IA de Zendure

La gestion de l’énergie domestique entre dans une nouvelle ère. Zendure, pionnier dans l’EnergyTech, lance ZENKI, un système intelligent qui promet de transformer la vie quotidienne à la maison. Présenté à Intersolar Europe 2025 à Munich, ce système s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation énergétique des foyers. Découvrons comment cette solution innovante aide à réaliser des économies et à adopter une énergie plus durable.

L’intelligence artificielle pour optimiser l’énergie à la maison

ZENKI se distingue par sa capacité à anticiper, programmer et optimiser chaque kilowatt utilisé à la maison. Grâce à ses algorithmes d’IA avancés, il analyse les habitudes des utilisateurs, la météo et la production solaire. De plus, le système ajuste en temps réel la distribution d’énergie entre les appareils, tout en intégrant la tarification dynamique proposée par plus de 700 fournisseurs sur 32 marchés européens. Ainsi, chaque foyer obtient une énergie sur mesure, adaptée à ses besoins réels.

Des économies d’énergie garanties grâce à une gestion intelligente

Adopter ZENKI, c’est viser jusqu’à 42 % d’économies sur la facture d’électricité. Des modes personnalisés, comme Auto, Expert ou ZENKI, permettent d’optimiser la consommation selon les priorités de la famille. En outre, le système propose des prévisions sur 24 heures pour la production solaire et la performance des batteries.

Prévision en temps réel des besoins énergétiques

des besoins énergétiques Analyse historique des données pour minimiser le gaspillage

Programmation intelligente de la charge et du stockage

Une technologie sécurisée et flexible pour tous les foyers

ZENKI ne se contente pas d’être performant. Il est aussi sécurisé et adaptable. Grâce au stockage extensible, ce système prend en charge jusqu’à six unités de batterie et une entrée solaire puissante de 7 200 W. Les données sont cryptées et les performances sont assurées aussi bien localement que via le cloud. De plus, la plateforme s’intègre facilement avec des produits comme SolarFlow 800 Pro et 2400 AC, garantissant une flexibilité maximale.

En résumé, la gestion de l’énergie domestique franchit un cap avec ZENKI. Ce système basé sur l’intelligence artificielle propose une optimisation personnalisée de l’énergie, des économies accrues et une transition vers une maison durable. Grâce à Zendure, chaque foyer peut désormais mieux maîtriser sa consommation et tendre vers toujours plus d’autonomie énergétique.

