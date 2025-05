Surprise ! Apparemment, Rockstar Games ne comptait pas laisser ses fans sur leur faim, après l’annonce du report de la date de sortie de GTA VI vendredi dernier. Hier, la firme a publié par surprise la deuxième bande-annonce du jeu, à la grande surprise de tous. La vidéo dévoile dans la foulée l’histoire principale, les protagonistes et une partie de la carte. Attention les yeux, ça envoie du lourd !

La nouvelle bande-annonce de GTA VI :

Grand Theft Auto VI était sûrement le jeu le plus attendu de cette année. Malheureusement, après l’annonce du report de sortie vendredi dernier, il faudra encore attendre jusqu’au 26 mai 2025 pour pouvoir y jouer. Mais alors que tout le monde s’est résigné à ne plus avoir de nouveaux détails sur le jeu, Rockstar Games a décidé de surprendre la toile en publiant une deuxième bande-annonce de GTA VI.

Appréciez :

Outre la bande-annonce, Rockstar a également mis en ligne des captures d’écran officielles du jeu. Vous pouvez les consulter via leur site officiel. Elles mettent en avant les personnages principaux, l’ambiance ainsi qu’une partie de la map de GTA VI. Nous vous en mettons quelques-unes des plus intéressantes ci-dessous.

Une histoire à la sauce Bonnie and Clyde Barrow

La bande-annonce nous donne également un aperçu détaillé de l’histoire de GTA VI et les personnages qui le composent. Les joueurs seront donc parachutés en plein Leonida, un État fictif inspiré de la Floride. GTA VI suit les aventures de Jason Duval, un ancien soldat devenu criminel, et sa compagne Lucia Caminos, récemment libérée de prison. Le couple enchaîne alors une série de casses qui ne se déroulent pas comme prévu, résultant par leur traque à travers tout l’État de Leonida.

Voici l’intrigue de GTA VI, selon Rockstar Games :

“Jason et Lucia ont toujours su que les jeux étaient faits contre eux. Mais lorsqu’un coup facile tourne mal, ils se retrouvent du côté le plus sombre de l’endroit le plus ensoleillé d’Amérique, au milieu d’une conspiration criminelle qui s’étend à l’ensemble de l’État de Leonida. Ils sont alors forcés de compter l’un sur l’autre plus que jamais s’ils veulent s’en sortir vivants.”

De nouveaux personnages font également leur apparition dans le trailer. Parmi eux, il y a Cal Hampton, un allié de Jason. Quant à Boobie Ike, il est un ancien voyou devenu homme d’affaires. Il est associé à Dre’Quan Priest, un arnaqueur de rue. Le jeu met également en scène Real Dimez, un sorte d’influenceur, et Raul Bautista, un braqueur de banque. Enfin, parmi les lieux confirmés, il y a le fameux Vice City, une version moderne de la carte de GTA Vice City Stories.

Vivement le 26 mai 2025 !