Marstek dévoile des solutions innovantes pour une énergie positive à la maison

L’énergie de demain devient une réalité grâce à Marstek. À Munich, la marque a dévoilé quatre nouvelles solutions qui promettent de transformer nos foyers. Des technologies avancées, simples à utiliser, pour rendre chaque maison plus autonome et respectueuse de la planète.

Quatre solutions Marstek pour une autonomie énergétique à domicile

Marstek propose quatre systèmes de stockage d’énergie (SSE) adaptés à tous les types de foyers. La gamme va du système compact pour balcon à la solution complète pour toute une maison. Ces produits sont pensés pour offrir une indépendance énergétique maximale. Avec des technologies modernes, ils aident à réduire la facture d’électricité et à consommer mieux.

Des systèmes intelligents et évolutifs pour tous les besoins

Chaque solution Marstek s’adapte aux besoins de chaque utilisateur. Le modèle VENUS D se place facilement sur un balcon. Il s’installe en cinq minutes et peut évoluer grâce à des modules de batteries. VENUS X passe du mode “prêt à l’emploi” à une installation professionnelle. Les gammes MARS II et MARS I Plus offrent une vraie centrale énergétique pour toute la maison ou les locaux commerciaux. Elles combinent sept fonctions essentielles dans un système tout-en-un, facile à gérer.

Des économies d’énergie significatives grâce à l’IA

Avec Marstek, économisez grâce à une gestion intelligente de l’énergie. L’intelligence artificielle analyse la consommation et le prix de l’électricité. Ainsi, elle optimise quand stocker ou utiliser l’énergie. Par exemple, le VENUS D permet d’économiser jusqu’à 1 797 euros par an sur la facture. Les systèmes proposent aussi une extension facile des batteries. Vous pouvez donc adapter la capacité à la taille de votre logement ou à vos besoins.

En résumé, Marstek mise sur l’innovation au service d’un mode de vie plus vert. Les nouvelles solutions permettent à chacun de devenir acteur de sa propre énergie. Grâce à une technologie avancée et simple à utiliser, l’indépendance énergétique devient enfin accessible à tous. Adopter l’autonomie, c’est faire un pas décisif vers un avenir plus durable.

