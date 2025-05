Après 30 ans d’absence, Ecco The Dolphin est enfin de retour ! 

30 ans. Il aura fallu attendre 30 ans avant qu’un autre Ecco The Dolphin soit annoncé. Le jeu d’aventure océanique classique des années 1990 ainsi que sa suite, Tides of Time, auront enfin droit à un remaster. Mais pas seulement : il paraît qu’un “nouveau troisième jeu” est également en préparation…

Voir aussi : Wuchang: Fallen Feathers : on connaît enfin la date de sortie

Tic tac tic tac…l’heure tourne pour Ecco The Dolphin

Vous êtes né dans les années 80 et fan de jeux vidéo ? Ou encore, êtes-vous fan du Joueur du Grenier ? Alors, vous avez sûrement vu passer Ecco The Dolphin sur votre écran. Sorti en 1992 sur Sega Genesis, il a également bénéficié d’une suite, The Tides of Time, sorti en 1994. Le jeu suit les aventures d’Ecco, un jeune dauphin qui voit soudainement sa famille aspiré par une mystérieuse tornade marine. Déterminé à comprendre ce qui s’est passé, il part dans une aventure épique qui le fera traverser les océans, les fonds marins, et même le temps et l’espace.

33 ans après la sortie du premier opus, Ecco s’apprête à faire son grand retour sur la scène vidéoludique avec un remaster. Le créateur de la série, Ed Annunziata, a lui-même confirmé la nouvelle lors d’une interview accordée à Xbox Wire, dans le cadre de la célébration du Mois de l’héritage asiatique et des îles du Pacifique.

“Moi et toute l’équipe d’origine allons remasteriser les jeux Ecco the Dolphin et Tides of Time”, déclare Annunziata. “Ensuite, nous créerons un nouveau jeu, le troisième, avec des sensibilités contemporaines en matière de jeu et de GPU. Restez à l’écoute sur eccothedolphin.com.”

Et en parlant de eccodolphin.com, il s’agit du site officiel sur lequel les fans peuvent suivre toutes les actualités sur les deux remasters d’Ecco The Dolphin et le nouveau jeu. Pour le moment, il n’y a rien annoncé dessus, à part un compte à rebours. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il affiche 8504 heures et des poussières.

Si on fait le calcul, il se terminera le 26 avril 2026. Cela signifie donc que trois jeux arriveront probablement l’année prochaine.

À suivre de très près !