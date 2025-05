Wuchang: Fallen Feathers : on connaît enfin la date de sortie

Une fois de plus, la Chine s’apprête à reconquérir le territoire du souls-like ! En collaboration avec 505 Games, le studio chinois Leenzee officialise enfin la date de sortie de son action-RPG sombre Wuchang: Fallen Feathers. Le jeu a également bénéficié de deux nouvelles bande-annonces, dévoilant un nouveau boss et l’ouverture des précommandes.

Rendez-vous en juillet

Après le succès de Black Myth: Wukong, un autre AAA chinois débarquera bientôt sur PC et consoles dans quelques mois. Il s’agit de Wuchang: Fallen Feathers, l’action RPG souls-like du développeur chinois Lenzee. Le mois dernier, le jeu a présenté son histoire et une partie de son univers dans une bande-annonce. Maintenant, tous les fans peuvent marquer la sortie de Wuchang: Fallen Feathers sur leur calendrier, car il arrivera sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 24 juillet prochain. Il sera jouable dès le premier jour via Xbox Game Pass.

Outre la date de sortie, Lenzee a également publié une nouvelle bande-annonce de quatre minutes intitulée “Bride”. Cette dernière dévoile un des boss du jeu : Fang Ling. Il s’agit d’une femme avec un appendice tentaculaire dans le dos, évoquant l’allure d’un serpent. Dans la plus pure tradition des souls-like, elle comporte deux phases distinctes. Dans la première, dénommée Épouse parfaite, elle conserve une grande partie de son humanité. Quant à la seconde phase, elle la transforme en une monstrueuse chimère.

La bande-annonce dévoile également l’ouverture des précommandes de Wuchang: Fallen Feathers. Les joueurs peuvent choisir entre l’édition Standard (49,99 euros) et Deluxe (59,99 euros). Cette dernière embarque le jeu de base, quatre costumes, quatre armes et l’objet d’amélioration de compétence « Sang de Changhong ».

Ceux qui précommandent une copie du jeu recevront en cadeau le pack “Night & White”, contenant les éléments suivants :

Ensemble de costumes améliorés du Spectre de la Nuit

Costume amélioré du Spectre blanc

Club de guerre vermillon

Objet d’amélioration de compétence Mercure rouge scintillant.

Wuchang: Fallen Feathers s’annonce donc comme un incontournable pour les amateurs de défis à la sauce Dark Souls. À surveiller de très près cet été.